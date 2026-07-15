Тим часом, визначився перший фіналіст Мундіалю. У півфіналі в Далласі між собою зійшлись дві європейські топ-збірні Іспанія та Франція, повідомляє 24 Канал.

Як команди грали на ЧС-2026?

Французи справляли дуже потужне враження на цьому Мундіалі. Команда впевнено виграла майже всі матчі на турнірі, окрім Парагваю. Проте і в тій битві 1/8 фіналу "Ле Бле" були на голову сильніше за суперника.

Особливо вражала атака французів. Мбаппе бореться із Мессі за звання найкращого бомбардира турніру, у обох по 8 голів. Крім того, п'ять разів встиг відзначитися Дембеле, а на рахунку Олісе стільки ж асистів.

Для Франції цей матч мав ще одне важливе значення. Бій з іспанцями пройшов 14 липня, тобто в День взяття Бастилії, що є національним святом в країні. Команді Дешама дуже хотілось потішити фанатів у цей день.

Проте і Іспанія з кожним матчем набирала форму та виглядала все більш впевнено. У першому турі "фурія роха" несподівано розписала нічию із Кабо-Верде.

Але після цього Ямаль і компанія проходили Саудівську Аравію, Уругвай, Австрію, Португалію та Бельгію. В останніх двох зустрічах іспанці ще й показали характер, вирвавши перемогу в кінці основного часу.

Франція – Іспанія 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пен), Порро, 58.

До супербитви проти іспанців встиг відновитися опорник Чуамені, який повернувся в основу. У Іспанії ж не було втрат, але тренер знову вирішив посадити на лаву Педрі.

У грі проти Бельгії це зіграло ключову роль, адже його змінник Фабіан Руїс відзначився голом. Франція була невеликим фаворитом матчу, проте вже у першому таймі сценарій Дешама почав руйнуватися.

М'яч загалом ніяк не хотів летіти у ворота, всі постріли з обох боків в основному відправляли м'яч на трибуни. Зрештою ключовий момент стався перед першою перервою на водопій.

Дінь на рівному місці не влучив по м'ячу та скосив Ямаля у своєму майданчику, що призвело до пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Оярсабаль.

Як Іспанія вийшла вперед завдяки пенальті: дивитися відео на Megogo

Для нього це був п'ятий гол на цьому Мундіалі. Вже з того моменту Іспанія могла диктувати свої умови супернику та грати по рахунку. Додала проблем французам і травма Саліба, якого довелось міняти на Лакруа ще перед перервою.

Як Іспанія закрила грізних французів?

У підопічних Дешама навіть моментів було обмаль, іспанці взагалі не підпускали Мбаппе та інших до своїх воріт. Натомість непогані удари були у Баени, Оярсабаля та Порро.

Власне, останній таки зміг збільшити перевагу Іспанії після перерви. Педро обігрався із Ольмо та вискочив сам на сам із Меньяном, реалізувавши свій шанс.

Порро подвоїв перевагу Іспанії: дивитися відео на Megogo

Дешам почав швидко робити зміни у грі, запустивши Дуе та Шеркі. Проте Іспанія продовжувала грати дуже сконцентровано та відповідально у кожному моменті.

Крім того, кураж спіймав Унаї Сімон, який діяв впевнено на виходах та навіть обводячи опонентів. Кіпер навіть помилився один раз на виході, але встиг повернутися та завадити забити Дуе. У підсумку "фурія роха" так і зберегла свої ворота "сухими".

Що чекає на Іспанію у фіналі?

Таким чином, Іспанія здобуває ефектну перемогу та виходить у свій другий фінал чемпіонату світу в історії. Попередній раз стався у 2010-му, коли команда Дель Боске тріумфувала в матчі проти Нідерландів.

Тепер же "фурія роха" має шанс вдруге виграти Кубок світу. Суперником підопічних де ла Фуенте стане переможець матчу Англія – Аргентина, який відбудеться 15 липня у Канзасі. Початок – о 22:00 за київським часом.

У свою чергу Франція спробує попрощатися із Дешамом на мажорній ноті. "Ле Бле" зіграє у матчі за третє місце проти невдахи другого півфіналу. В разі успіху французи зможуть втретє поспіль виграти медалі чемпіонату світу.

У 2018-му команда Дешама вигравала Кубок, а у 2022-му задовольнилась срібними нагородами. "Бронзовий фінал" відбудеться у Маямі в ніч проти 19 липня о 00:00 за київським часом.