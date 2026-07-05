Збірна Франції у Філадельфії зіграла проти однієї з сенсацій Мундіалю Парагваю. Підопічні Дешама були явними фаворитами цього протистояння, повідомляє 24 Канал.

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Як Парагвай шокував фанів?

"Ле Бле" виграли усі чотири матчі поточного чемпіонату, забивши в кожному з них мінімум по три голи. Шість точних ударів на рахунку Кіліана Мбаппе, який веде боротьбу за звання топ-бомбардира.

Проте зустріч із Парагваєм обіцяла стати дуже важкою для французів. "Гуарані" посередньо відіграли в групі, посівши третє місце із лише чотирма балами.

Втім в 1/16 фіналу підопічні Альфаро гучно заявили про себе. Парагвайці розписали нічию з Німеччиною в основний час (1:1) та вибили Бундестім в серії пенальті.

На гру проти Франції тренер отримав позитивні новини, адже від травми відновився основний центрбек Альдерете. Натомість у "Ле Бле" навпаки вилетів ключовий хавбек Чуамені.

Парагвай – Франція 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен)

Опорного півзахисника замінив Ману Коне і на диво саме він був найбільш помітним у першому таймі. Хавбек двічі пробивав здаля, але його удари були неточними.

Загалом же план Парагваю на гру довгий час діяв. "Гуарані" очікувано віддали ініціативу французам та майже весь час відбивались, будуючи кілька ешелонів оборони.

При цьому парагвайці не цурались провокувати Мбаппе. У нападника Реала гра особливо не складалась, що вводило його в стан емоційної нестабільності.

Тим не менше, до перерви жодна з команд не завдала ані удару в площину. Це була заслуга масованої оборони Парагваю, який майже не думав про напад.

Що допомогло французам?

Нарешті лише на 54-й хвилині Коне зміг потурбувати кіпера Хіля, який парирував дальній постріл Коне. Перед цим супершанс змарнував Дембеле, пробивши повз ворота з близької відстані.

У французів мало що виходило біля воріт Хіля. Проте ключову роль відіграла заміна Барколя на Дуе. Дезіре взяв на себе гру, увійшов у карний майданчик Парагваю та отримав по ногах від Дієго Гомеса.

Суддя після перегляду VAR призначив пенальті, який впевнено реалізував Кіліан Мбаппе. Для Парагваю цей гол був фатальним, оскільки команда не мала достатньо ресурсу для атак.

"Гуарані" обмежились двома дальніми ударами від Маурісіо та Алонсо, але вони були не надто небезпечними. Натомість Мбаппе мав кілька змог оформлювати дубль, але Хіль рятував Парагвай від другого голу.

Огляд матчу Парагвай – Франція: дивитися відео на Megogo

Що чекає на Францію далі?