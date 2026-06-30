В одному з перших матчів 1/16 фіналу грала Німеччина. Команда Юліана Нагельсманна отримала в суперники цілком прийнятну збірну Парагваю, повідомляє 24 Канал.

До теми Канада вирвала путівку в 1/8 фіналу ЧС-2026 завдяки суперголу в компенсований час

Як німці грали в групі?

Бундестім не сильно вразив на груповій стадії ЧС-2026. Команда відірвалась у зустрічі з Кюрасао, забивши сім голів. Проте і свої ворота залишити "на замку" Мануель Ноєр не зміг.

Далі була важка перемога над Кот-д'Івуаром в матчі, який ішов за сценарієм африканців. Німеччині допоміг вихід Ундава, який лише в компенсований час вирвав перемогу.

А в останньому турі німці були не сильно мотивовані проти Еквадору, який переграв команду Нагельсманна з рахунком 2:1. Тим не менш, навіть на такому фоні шанси Бундестім проти Парагваю були дуже високими.

Південноамериканці в групі провально зіграли проти США (1:4), зате взяли чотири бали із турками та австралійцями. При цьому в цих двох іграх підопічні Альфаро забили лише один м'яч.

Німеччина – Парагвай 1:1 (пен. – 3:4)

Голи: Гаверц, 54 – Енсісо, 42.

А на гру із німцями Парагвай ще й втратив основного центрбека Альдерете. У Бундестім єдиною втратою залишався Шлоттербек, для якого турнір вже завершився.

Нагельсманн же вирішив здивувати та залишив на заміні Мусіалу. Його місце в основі дісталось герою матчу проти Кот-д'Івуару Ундаву, який вийшов у парі з Гаверцом.

Парагвайці очікувано віддали ініціативу німцям, але за моментами підопічні Альфаро не поступались фавориту. В першому таймі Бундестім не завдав жодного удару в площину.

Німці в основному били здалеку та не дуже точно. У свою чергу парагвайці нерідко додавали роботи Ноєру. Кіпер рятував після пострілу Алонсо, а також не давав забити Енсісо. До певного моменту.

Перед перервою Хуліо таки пробив кіпера, замкнувши навіс Галарси з флангу. Це змусило німців активніше стартувати у другому таймі і це дало свій результат на 54-й хвилині.

Як Німеччина намагалась пробити суперника?

Вірц успішно навісив на Гаверца, який головою таки пробив Гілла. Німці намагались вирвати перемогу в основний час, щоб не витрачати зайві сили перед можливим матчем проти французів.

Гаверц міг оформлювати дубль, були шанси у Сане, Кімміха та Ундава. Проте Парагвай втримав нічию в основний час, перервівши зустріч в екстратайми.

Там Бундестім продовжив тиснути та навіть забив гол. Та точно пробив головою після подачі з кутового. Проте суддя після перегляду VAR вирішив скасувати взяття воріт.

Виявилось, що під час подачі Антон блокував кіпера та завадив йому зреагувати на м'яч. Окрім цього, залишався небезпечним Гаверц, тоді як вихід Мусіали та Вольтемаде особлив нічим німців не посилив.

Свої моменти мали Антон та Амірі. Загалом же гра команди Нагельсманна була заточена суто на подачі або ж індивідуальні дії вінгерів. Парагвай був до цього готовий та зміг не без проблем відбитися.

Що коїлось в серії пенальті?

У підсумку доля путівки до 1/8 фіналу вирішилась в серії післяматчевих пенальті. І вона вийшла дуже нервовою для обох команд. На початку героєм був кіпер парагвайців Гілл, який парирував удари Гаверца та Вольтемаде.

За два удари до кінця був рахунок 1:3 на користь Парагваю, проте невдалі удари Санабрії та Бальбуени повернули Німеччину назад в гру. Перший пробив повз ворота, а удар другого парирував Ноєр.

Як виявилось, шанси Бундестім прожили зовсім мало. Вже шостий удар змарнував Та, відправивши м'яч на трибуни. Цим скористався Канале, вбивши останній цвях в "труну" німців.

Огляд матчу Німеччина – Парагвай: дивитися відео на Megogo

Що чекає на Парагвай далі?