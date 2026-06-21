Підопічні Юліана Нагельсманна стартували із розгромної перемоги. Проте рахунок 7:1 був у матчі проти скромного Кюрасао, що дещо принижує досягнення Бундестім, повідомляє 24 Канал.

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Чого Німеччина побоювалась у грі з Кот-д'Івуаром?

Проте після виносу Кюрасао на німців чекав куди більш серйозний опонент. Збірна Кот-д'Івуару потішила своїх фанів у першому турі, коли у загалом рівному матчі вирвала перемогу над Еквадором.

І якщо південноамериканців явно були не проти нічиєї, то саме "слони" кинулись в атаку в кінці в надії вирвати перемогу. Зрештою підопічні Фае були винагороджені за свою наполегливість.

В матчі проти Німеччини від івуарійців очікували більш обережної гри. Проте команда все одно робила би ставку на швидкі контратаки, адже має шикарний вибір гравців на флангах.

Німеччина – Кот-д'Івуар 2:1

Голи: Ундав, 68, 90+4 – Кессьє, 30.

На бій проти Бундестім вийшли зірка Лейпцига Діоманде та автор голу у ворота Еквадору Діалло з Манчестер Юнайтед. У свою чергу Нагельсманн виставив такий же склад. як і на матч проти Кюрасао.

І старт поєдинку очікувано був за німцями. Проте у Мусіали та Вірца трохи збився приціл. Якщо перший бив неточно, то м'яч після пострілів Флоріана був або блокований, або відбитий кіпером.

Також активним намагався бути Гаверц. Нападник Арсенала мав небезпечний удар вище воріт, а після ще одного його пострілу врятував воротар Кот-д'Івуару.

Ще в одному епізоді Кай навіть забив, але перед цим суддя зафіксував фол від Мусіали. Африканці ж вичікували шанси на контратаки, а під завісу першого тайму перехопили ініціативу та навіть вийшли вперед.

Діалло відгукнувся на простріл з флангу та сильно пробив з близької відстані. Ноєр парирував цей постріл, але Кессьє встиг успішно зіграти на добиванні.

Як Кессьє забив Німеччині: дивитися відео на Megogo

Як заміни пішли на користь НІмеччині?

На додачу Німеччина отримала ще й кадрові проблеми. Шлоттербек зазнав травми та в перерві поступився місцем на полі Рюдігеру. Цікаво, але у другому таймі івуарійці продовжили контролювати м'яч та не давали Німеччині багато шансів.

Бундестім допомогла потрійна заміна від Нагельсманна. Тренер одночасно випустив Левелінга, Амірі та Ундава і останні двоє принесли німцям омріяний гол.

Надім вдало подав на форварда і Деніз впритул головою забив івуарійцям. Ундав продовжує демонструвати суперрезультативність у збірній – 8 голів у 11-ти матчах.

Ундав врятував Бундестім від поразки: дивитися відео на Megogo

Звісно, Кот-д'Івуару було прикро пропускати, проте йти великими силами в атаку підопічні Фае не стали. Враховуючи подальшу гру проти Кюрасао. африканців влаштовувала нічия.

Але втримати її "слонам" не вдалось. Німеччина також була не проти нічиєї, але у компенсований час Нмеча видав шикарний розрізаючий пас на Ундава. Той без проблем пробив повз кіпера, оформивши дубль та вирвавши перемогу для Бундестім.

Ундав оформив дубль Кот-д'Івуару: дивитися відео на Megogo

Що означає перемога німців?

Команда Нагельсманна набирає шість балів та одноосібно очолює квартет Е. Бундестім гарантував собі вихід у плей-оф, а для здобутя першого місця в останньому турі має як мінімум не програти.

Згідно з розкладом ЧС-2026, суперником німців у третьому турі буде збірна Еквадору, матч відбудеться 25 червня у Нью-Йорку о 23:00 за Києвом. У цей же час Кот-д'Івуар гратиме проти Кюрасао у Філадельфії.

Огляд матчу Німеччина – Кот-д'Івуар: дивитися відео на Megogo