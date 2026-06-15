На стадіоні у Філадельфії зійшлись представники групи Е Кот-д'Івуар та Еквадор. Саме між цими двома командами має вирішитись доля другого місця у квартеті, повідомляє 24 Канал.

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Чому Еквадор та Кот-д'Івуар є антиподами?

Фаворитом групи є Німеччина, яка перед цим розгромила Кюрасао. Тож очним матч між африканцями та південноамериканцями мав велике значення.

Еквадорці у відборі показали неймовірну гру в обороні, пропустивши лише 5 голів у 18-ти зустрічах. Головними лідерами цієї команди є як раз гравці захисного напрямку Пачо, Кайседо, Інкап'є.

Що ж стосується івуарійців, то вони є такими собі антиподами Еквадору. Африканці мають солідний підбір гравців в атаці, серед яких є Ніколя Пепе, Ельє Ваї, Амад Діалло, Ян Діоманде та Анж-Йоанн Бонні.

Всі вони на гарному рахунку в топ-лігах. У грі проти еквадорців коуч зробив ставку на Ваї. Діоманде та Пепе в атаці. Очікувалось, що "слони" захоплять ініціативу з перших хвилин.

Кот-д'Івуар – Еквадор 1:0

Гол: Діалло, 90.

Однак Еквадор зумів зламати план суперника на гру. Саме південноамериканці володіли м'ячем та створили багато моментів у воріт Фофана, двічі навіть влучивши у поперечину.

Дуже небезпечно пробивали вінгери Єбоа та Мінда. А центрфорвард Еннер Валенсія багато разів вступав у боротьбу, не бажаючи поступатися опоненту ані сантиметром поля.

Нагадаємо, що 36-річний форвард має вже 6 голів на чемпіонатах світу. Цього разу Еннер запам'ятався непотраплянням у ствір з крутої позиції, а також ударом в стійку.

Як команди влаштували гойдалки?

Що ж стосується Кот-д'Івуару, то команда підлаштувалась під гру другим номером та стала активно використовувати фланги. Івуарійці постійно використовували шалену швидкість та техніку Туре та Діоманде.

Особливо гострим був останній, який кілька разів обіграв суперника один в один. Також перед перервою запам'ятався неточний удар Сінго через себе. Після перерви ініціатива перейшла до Кот-д'Івуару.

Ваї влучив у поперечину, а Діоманде відверто пробачив еквадорців. Крім того, тренер "слонів" оживив гру замінами, випустивши Бонні та Діалло. У Еквадора можна згадати хіба що сильний удар злету від Плати, який встиг парирувати воротар.

В останні хвилини івуарійці демонстрували більше бажання вирвати перемогу і ці старання принесли результат аж на 90-й хвилині. Фофана та Сінго прорвались по правому флангу і останній викотив снаряд під удар Діалло.

Гравець Манчестер Юнайтед був точним. Шансів вирвати нічию у еквадорців майже не було, тому Кот-д'Івуар зміг тріумфувати у лобовій зустрічі групи.

Що чекає на Еквадор та Кот-д'Івуар далі?