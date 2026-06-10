Крім того, на турнір вперше в історії завітає аж 48 команд. Для чотирьох з них (Узбекистан, Кабо-Верде, Йорданія та Кюрасао) чемпіонат світу стане дебютним, повідомляє 24 Канал.
До теми Хто працюватиме на Мундіалі: став відомий список коментаторів чемпіонату світу-2026
Коли проходитимуть матчі ЧС-2026?
Як наслідок, збільшиться і кількість матчів Мундіалю. З 11 червня по 19 липня відбудуться аж 104 зустрічі, за підсумком яких визначиться новий чемпіон світу з футболу.
Для європейських фанатів часові слоти не будуть дуже зручними, адже різниця в часових поясах дуже велика. Проте організатори намагалися підлаштувати матчі команд з зони УЄФА на більш зручний час.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Фінал турніру розпочнеться 19 липня о 22:00 за Києвом. Вашій увазі – календар всіх матчів чемпіонату світу-2026. Зауважимо, що час вказано київський.
11 червня (четвер)
- 22:00 Мексика – ПАР (Мехіко)
12 червня (п'ятниця)
- 05:00 Південна Корея – Чехія (Гвадалахара)
- 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина (Торонто)
13 червня (субота)
- 04:00 США – Парагвай (Лос-Анджелес)
- 22:00 Катар – Швейцарія (Сан-Франциско)
14 червня (неділя)
- 01:00 Бразилія – Марокко (Нью-Йорк)
- 04:00 Гаїті – Шотландія (Бостон)
- 07:00 Австралія – Туреччина (Ванкувер)
- 20:00 Німеччина – Кюрасао (Г'юстон)
- 23:00 Нідерланди – Японія (Даллас)
15 червня (понеділок)
- 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор (Філадельфія)
- 05:00 Швеція – Туніс (Монтеррей)
- 19:00 Іспанія – Кабо-Верде (Атланта)
- 22:00 Бельгія – Єгипет (Сіетл)
16 червня (вівторок)
- 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай (Маямі)
- 04:00 Іран – Нова Зеландія (Лос-Анджелес)
- 22:00 Франція – Сенегал (Нью-Йорк)
17 червня (середа)
- 01:00 Ірак – Норвегія (Бостон)
- 04:00 Аргентина – Алжир (Канзас)
- 07:00 Австрія – Йорданія (Сан-Франциско)
- 20:00 Португалія – ДР Конго (Г'юстон)
- 23:00 Англія – Хорватія (Даллас)
18 червня (четвер)
- 02:00 Гана – Панама (Торонто)
- 05:00 Узбекистан – Колумбія (Мехіко)
- 19:00 Чехія – ПАР (Атланта)
- 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина (Лос-Анджелес)
19 червня (п'ятниця)
- 01:00 Канада – Катар (Ванкувер)
- 04:00 Мексика – Південна Корея (Гвадалахара)
- 22:00 США – Австралія (Сіетл)
20 червня (субота)
- 01:00 Шотландія – Марокко (Бостон)
- 03:30 Бразилія – Гаїті (Філадельфія)
- 06:00 Туреччина – Парагвай (Сан-Франциско)
- 20:00 Нідерланди – Швеція (Г'юстон)
- 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар (Торонто)
21 червня (неділя)
- 03:00 Еквадор – Кюрасао (Канзас)
- 07:00 Туніс – Японія (Монтеррей)
- 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія (Атланта)
- 22:00 Бельгія – Іран (Лос-Анджелес)
22 червня (понеділок)
- 01:00 Уругвай – Кабо-Верде (Маямі)
- 04:00 Нова Зеландія – Єгипет (Ванкувер)
- 20:00 Аргентина – Австрія (Даллас)
23 червня (вівторок)
- 00:00 Франція – Ірак (Філадельфія)
- 03:00 Норвегія – Сенегал (Нью-Йорк)
- 06:00 Йорданія – Алжир (Сан-Франциско)
- 20:00 Португалія – Узбекистан (Г'юстон)
- 23:00 Англія – Гана (Бостон)
24 червня (середа)
- 02:00 Панама – Хорватія (Торонто)
- 05:00 Колумбія – ДР Конго (Гвадалахара)
- 22:00 Швейцарія – Канада (Ванкувер)
- 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар (Сіетл)
25 червня (четвер)
- 01:00 Марокко – Гаїті (Атланта)
- 01:00 Шотландія – Бразилія (Маямі)
- 04:00 ПАР – Південна Корея (Монтеррей)
- 04:00 Чехія – Мексика (Мехіко)
- 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар (Філадельфія)
- 23:00 Еквадор – Німеччина (Нью-Йорк)
26 червня (п'ятниця)
- 02:00 Туніс – Нідерланди (Канзас)
- 02:00 Японія – Швеція (Даллас)
- 05:00 Туреччина – США (Лос-Анджелес)
- 05:00 Парагвай – Австралія (Сан-Франциско)
- 22:00 Норвегія – Франція (Бостон)
- 22:00 Сенегал – Ірак (Торонто)
27 червня (субота)
- 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія (Г'юстон)
- 03:00 Уругвай – Іспанія (Гвадалахара)
- 06:00 Нова Зеландія – Бельгія (Ванкувер)
- 06:00 Єгипет – Іран (Сіетл)
28 червня (неділя)
- 00:00 Панама – Англія (Нью-Йорк)
- 00:00 Хорватія – Гана (Філадельфія)
- 02:30 Колумбія – Португалія (Маямі)
- 02:30 ДР Конго – Узбекистан (Атланта)
- 05:00 Алжир – Австрія (Канзас)
- 05:00 Йорданія – Аргентина (Даллас)
- 22:00 1/16 фіналу (Лос-Анджелес)
29 червня (понеділок)
- 20:00 1/16 фіналу (Г'юстон)
- 23:30 1/16 фіналу (Бостон)
30 червня (вівторок)
- 04:00 1/16 фіналу (Монтеррей)
- 20:00 1/16 фіналу (Даллас)
1 липня (середа)
- 00:00 1/16 фіналу (Нью-Йорк)
- 04:00 1/16 фіналу (Мехіко)
- 19:00 1/16 фіналу (Атланта)
- 23:00 1/16 фіналу (Сіетл)
2 липня (четвер)
- 03:00 1/16 фіналу (Сан-Франциско)
- 22:00 1/16 фіналу (Лос-Анджелес)
3 липня (п'ятниця)
- 02:00 1/16 фіналу (Торонто)
- 06:00 1/16 фіналу (Ванкувер)
- 21:00 1/16 фіналу (Даллас)
4 липня (субота)
- 01:00 1/16 фіналу (Маямі)
- 04:30 1/16 фіналу (Канзас)
- 20:00 1/8 фіналу (Г'юстон)
5 липня (неділя)
- 00:00 1/8 фіналу (Філадельфія)
- 23:00 1/8 фіналу (Нью-Йорк)
6 липня (понеділок)
- 03:00 1/8 фіналу (Мехіко)
- 22:00 1/8 фіналу (Даллас)
7 липня (вівторок)
- 03:00 1/8 фіналу (Сіетл)
- 19:00 1/8 фіналу (Атланта)
- 23:00 1/8 фіналу (Ванкувер)
9 липня (четвер)
- 23:00 1/4 фіналу (Бостон)
10 липня (п'ятниця)
- 22:00 1/4 фіналу (Лос-Анджелес)
12 липня (неділя)
- 00:00 1/4 фіналу (Маямі)
- 04:00 1/4 фіналу (Канзас)
14 липня (вівторок)
- 22:00 1/2 фіналу (Даллас)
15 липня (середа)
- 22:00 1/2 фіналу (Атланта)
19 липня (неділя)
- 00:00 Матч за третє місце (Маямі)
- 22:00 Фінал (Нью-Йорк)