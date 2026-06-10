Крім того, на турнір вперше в історії завітає аж 48 команд. Для чотирьох з них (Узбекистан, Кабо-Верде, Йорданія та Кюрасао) чемпіонат світу стане дебютним, повідомляє 24 Канал.

До теми Хто працюватиме на Мундіалі: став відомий список коментаторів чемпіонату світу-2026

Коли проходитимуть матчі ЧС-2026?

Як наслідок, збільшиться і кількість матчів Мундіалю. З 11 червня по 19 липня відбудуться аж 104 зустрічі, за підсумком яких визначиться новий чемпіон світу з футболу.

Для європейських фанатів часові слоти не будуть дуже зручними, адже різниця в часових поясах дуже велика. Проте організатори намагалися підлаштувати матчі команд з зони УЄФА на більш зручний час.

Фінал турніру розпочнеться 19 липня о 22:00 за Києвом. Вашій увазі – календар всіх матчів чемпіонату світу-2026. Зауважимо, що час вказано київський.

11 червня (четвер)

22:00 Мексика – ПАР (Мехіко)

12 червня (п'ятниця)

05:00 Південна Корея – Чехія (Гвадалахара)

Південна Корея – Чехія 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина (Торонто)

13 червня (субота)

04:00 США – Парагвай (Лос-Анджелес)

США – Парагвай 22:00 Катар – Швейцарія (Сан-Франциско)

14 червня (неділя)

01:00 Бразилія – Марокко (Нью-Йорк)

Бразилія – Марокко 04:00 Гаїті – Шотландія (Бостон)

Гаїті – Шотландія 07:00 Австралія – Туреччина (Ванкувер)

Австралія – Туреччина 20:00 Німеччина – Кюрасао (Г'юстон)

Німеччина – Кюрасао 23:00 Нідерланди – Японія (Даллас)

15 червня (понеділок)

02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор (Філадельфія)

Кот-д'Івуар – Еквадор 05:00 Швеція – Туніс (Монтеррей)

Швеція – Туніс 19:00 Іспанія – Кабо-Верде (Атланта)

Іспанія – Кабо-Верде 22:00 Бельгія – Єгипет (Сіетл)

16 червня (вівторок)

01:00 Саудівська Аравія – Уругвай (Маямі)

Саудівська Аравія – Уругвай 04:00 Іран – Нова Зеландія (Лос-Анджелес)

Іран – Нова Зеландія 22:00 Франція – Сенегал (Нью-Йорк)

17 червня (середа)

01:00 Ірак – Норвегія (Бостон)

Ірак – Норвегія 04:00 Аргентина – Алжир (Канзас)

Аргентина – Алжир 07:00 Австрія – Йорданія (Сан-Франциско)

Австрія – Йорданія 20:00 Португалія – ДР Конго (Г'юстон)

Португалія – ДР Конго 23:00 Англія – Хорватія (Даллас)

18 червня (четвер)

02:00 Гана – Панама (Торонто)

Гана – Панама 05:00 Узбекистан – Колумбія (Мехіко)

Узбекистан – Колумбія 19:00 Чехія – ПАР (Атланта)

Чехія – ПАР 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина (Лос-Анджелес)

19 червня (п'ятниця)

01:00 Канада – Катар (Ванкувер)

Канада – Катар 04:00 Мексика – Південна Корея (Гвадалахара)

Мексика – Південна Корея 22:00 США – Австралія (Сіетл)

20 червня (субота)

01:00 Шотландія – Марокко (Бостон)

Шотландія – Марокко 03:30 Бразилія – Гаїті (Філадельфія)

Бразилія – Гаїті 06:00 Туреччина – Парагвай (Сан-Франциско)

Туреччина – Парагвай 20:00 Нідерланди – Швеція (Г'юстон)

Нідерланди – Швеція 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар (Торонто)

21 червня (неділя)

03:00 Еквадор – Кюрасао (Канзас)

Еквадор – Кюрасао 07:00 Туніс – Японія (Монтеррей)

Туніс – Японія 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія (Атланта)

Іспанія – Саудівська Аравія 22:00 Бельгія – Іран (Лос-Анджелес)

22 червня (понеділок)

01:00 Уругвай – Кабо-Верде (Маямі)

Уругвай – Кабо-Верде 04:00 Нова Зеландія – Єгипет (Ванкувер)

Нова Зеландія – Єгипет 20:00 Аргентина – Австрія (Даллас)

23 червня (вівторок)

00:00 Франція – Ірак (Філадельфія)

Франція – Ірак 03:00 Норвегія – Сенегал (Нью-Йорк)

Норвегія – Сенегал 06:00 Йорданія – Алжир (Сан-Франциско)

Йорданія – Алжир 20:00 Португалія – Узбекистан (Г'юстон)

Португалія – Узбекистан 23:00 Англія – Гана (Бостон)

24 червня (середа)

02:00 Панама – Хорватія (Торонто)

Панама – Хорватія 05:00 Колумбія – ДР Конго (Гвадалахара)

Колумбія – ДР Конго 22:00 Швейцарія – Канада (Ванкувер)

Швейцарія – Канада 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар (Сіетл)

25 червня (четвер)

01:00 Марокко – Гаїті (Атланта)

Марокко – Гаїті 01:00 Шотландія – Бразилія (Маямі)

Шотландія – Бразилія 04:00 ПАР – Південна Корея (Монтеррей)

ПАР – Південна Корея 04:00 Чехія – Мексика (Мехіко)

Чехія – Мексика 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар (Філадельфія)

Кюрасао – Кот-д'Івуар 23:00 Еквадор – Німеччина (Нью-Йорк)

26 червня (п'ятниця)

02:00 Туніс – Нідерланди (Канзас)

Туніс – Нідерланди 02:00 Японія – Швеція (Даллас)

Японія – Швеція 05:00 Туреччина – США (Лос-Анджелес)

Туреччина – США 05:00 Парагвай – Австралія (Сан-Франциско)

Парагвай – Австралія 22:00 Норвегія – Франція (Бостон)

Норвегія – Франція 22:00 Сенегал – Ірак (Торонто)

27 червня (субота)

03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія (Г'юстон)

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 03:00 Уругвай – Іспанія (Гвадалахара)

Уругвай – Іспанія 06:00 Нова Зеландія – Бельгія (Ванкувер)

Нова Зеландія – Бельгія 06:00 Єгипет – Іран (Сіетл)

28 червня (неділя)

00:00 Панама – Англія (Нью-Йорк)

Панама – Англія 00:00 Хорватія – Гана (Філадельфія)

Хорватія – Гана 02:30 Колумбія – Португалія (Маямі)

Колумбія – Португалія 02:30 ДР Конго – Узбекистан (Атланта)

ДР Конго – Узбекистан 05:00 Алжир – Австрія (Канзас)

Алжир – Австрія 05:00 Йорданія – Аргентина (Даллас)

Йорданія – Аргентина 22:00 1/16 фіналу (Лос-Анджелес)

29 червня (понеділок)

20:00 1/16 фіналу (Г'юстон)

1/16 фіналу 23:30 1/16 фіналу (Бостон)

30 червня (вівторок)

04:00 1/16 фіналу (Монтеррей)

1/16 фіналу 20:00 1/16 фіналу (Даллас)

1 липня (середа)

00:00 1/16 фіналу (Нью-Йорк)

1/16 фіналу 04:00 1/16 фіналу (Мехіко)

1/16 фіналу 19:00 1/16 фіналу (Атланта)

1/16 фіналу 23:00 1/16 фіналу (Сіетл)

2 липня (четвер)

03:00 1/16 фіналу (Сан-Франциско)

1/16 фіналу 22:00 1/16 фіналу (Лос-Анджелес)

3 липня (п'ятниця)

02:00 1/16 фіналу (Торонто)

1/16 фіналу 06:00 1/16 фіналу (Ванкувер)

1/16 фіналу 21:00 1/16 фіналу (Даллас)

4 липня (субота)

01:00 1/16 фіналу (Маямі)

1/16 фіналу 04:30 1/16 фіналу (Канзас)

1/16 фіналу 20:00 1/8 фіналу (Г'юстон)

5 липня (неділя)

00:00 1/8 фіналу (Філадельфія)

1/8 фіналу 23:00 1/8 фіналу (Нью-Йорк)

6 липня (понеділок)

03:00 1/8 фіналу (Мехіко)

1/8 фіналу 22:00 1/8 фіналу (Даллас)

7 липня (вівторок)

03:00 1/8 фіналу (Сіетл)

1/8 фіналу 19:00 1/8 фіналу (Атланта)

1/8 фіналу 23:00 1/8 фіналу (Ванкувер)

9 липня (четвер)

23:00 1/4 фіналу (Бостон)

10 липня (п'ятниця)

22:00 1/4 фіналу (Лос-Анджелес)

12 липня (неділя)

00:00 1/4 фіналу (Маямі)

1/4 фіналу 04:00 1/4 фіналу (Канзас)

14 липня (вівторок)

22:00 1/2 фіналу (Даллас)

15 липня (середа)

22:00 1/2 фіналу (Атланта)

19 липня (неділя)