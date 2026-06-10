На жаль, збірна України не змогла кваліфікуватися на Мундіаль. Проте українські фанати зможуть подивитися всі зустрічі чемпіонату світу у прямій трансляції, повідомляє 24 Канал.

До теми Історія матчів-відкриття чемпіонатів світу: чим запам'ятались стартові ігри Мундіалів

Хто коментуватиме чемпіонат світу?

Офіційним мовником ЧС-2026 в Україні є медіасервіс Megogo. Саме на цій ОТТ-платформі будуть доступні онлайн-трансляції всіх ігор чемпіонату світу.

Напередодні старту змагання Megogo оголосили список коментаторів, які працюватимуть на іграх турніру. До списку увійшли 15 людей, серед яких чимало відомих прізвищ:

Вадим Скічко

Роман Бебех

Володимир Кобельков

Сергій Лук'яненко

Володимир Звєров

Віталій Похвала

Вадим Шевякін

Віталій Кравченко

Олександр Новак

Володимир Кириченко

Назарій Шмігіль

Олександр Сукманський

Віталій Звєров

Олександр Мельниченко

Ілля Дудка



Список українських коментаторів ЧС-2026 / фото Megogo

Хто працюватиме на передматчевих студіях?

На кожній грі будуть працювати по два коментатори. Вже відомо, що на матчі-відкриття чемпіонату світу працюватимуть Володимир Звєров та Вадим Скічко. Матч Мексика – ПАР розпочнеться 11 червня о 22:00 за київським часом.

Окрім самих матчів, Megogo запропонує фанатам передматчеві аналітичні студії. Ведучими на них будуть Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков, Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко. Також транслятор визначився із експертами та запрошеними гостями цих студій:

Олександр Головко

Андрій Пятов

Едуард Цихмейструк

Віталій Лисицький

Сергій Нагорняк

Олег Маслюк

Юрій Шевченко

Артем Дамницький

Дмитро Шпірко



Хто з експертів буде у передматчевих студіях до ЧС-2026 / фото Megogo

До слова, у передматчевій студії до стартової гри турніру Мексика – ПАР також буде спеціальний гість – чинний гравець збірної України Артем Довбик. Програма розпочнеться 11 червня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня на 16-ти стадіонах у США, Канаді та Мексиці. Чинним переможцем турніру є збірна Аргентини, яка у 2022 році здолала у фіналі Францію по пенальті.