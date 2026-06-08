Перша зустріч Мундіалю відбудеться в Мехіко, де країна-господарка Мексика битиметься зі збірною ПАР. 24 Канал розповідає, як раніше проходили матчі-відкриття турніру.

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Які історичні матчі були до 1970-го?

Загалом же до 1974 року на чемпіонатах світу не було явно виражених матчів-відкриттів. ФІФА не робили з цього матча супершоу, як це виглядає зараз.

Тому турніри могли стартувати одразу з кількох зустрічей, які проходили одночасно. З періоду 1930 – 1970 років варто виділит хіба що два стартові матчі.

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У 1930 році історичним стали матчі Франція – Мексика та США – Бельгія. І в першій із цих ігор був забитий дебютний гол Мундіалів. Йог авторм став француз Люсьєн Лоран.

Також варто виділити матч-відкриття ЧС-1970 між Мексикою та СРСР. Гра завершилась нульовою нічиєю, але запам'яталась двома ключовими епізодами. Це був перший матч на Мундіалях, де була показана жовта картка та проведена заміна під час зустрічі.

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Як ФІФА змінила підхід до матчів-відкриття?

Починаючи з 1974 року і до 2002-го включно ФІФА встановила правило, що матч-відкриття має проходити за участі чинного на той момент чемпіона світу. Дивно, але з цього моменту результативність цих ігор різко впала.

За цей період лише раз у перших зустрічах було забито більше двох голів (Бразилія – Шотландія зіграли 3:1 на старті ЧС-1998). Але було і кілька сенсацій. До прикладу, у 1982 та 1990 роках Аргентина в статусі чинного чемпіона несподівано програла Бельгії та Камеруну по 0:1).

А у 2002-му зганьбилась збірна Франції, яка у першій грі турніру поступилась Сенегалу (0:1). Це був перший випадок із серії гучних провалів чемпіонів світу на наступних Мундіалях.

Як французи програли Сенегалу: дивитися відео

Всі результати матчів-відкриттів чемпіонатів світу (починаючи з 1974 року):

РІК МАТЧ-ВІДКРИТТЯ РАХУНОК 1974 Бразилія – Югославія 0:0 1978 Німеччина – Польща 0:0 1982 Аргентина – Бельгія 0:1 1986 Італія – Болгарія 1:1 1990 Аргентина – Камерун 0:1 1994 Німеччина – Болівія 1:0 1998 Бразилія – Шотландія 2:1 2002 Франція – Сенегал 0:1 2006 Німеччина – Коста-Рика 4:2 2010 ПАР – Мексика 1:1 2014 Бразилія – Мексика 3:1 2018 Росія – Саудівська Аравія 5:0 2022 Катар – Еквадор 0:2

Як завершились останні стартові матчі ЧС?

Зрештою у 2006 році було прийняте рішення, що у матчі-відкритті має грати збірна-господарка турніру. І це одразу подарувало шалену гру іж Німеччиною та Коста-Рикою в Мюнхені. Зустріч завершилась з рахунком 4:2 із шаленим пострілом Філіппа Лама.

Німеччина переграла Коста-Рику на ЧС-2006: дивитися відео

Також яскравим вийшов матч між Бразилією та Хорватією у 2014-му (3:1). А найбільш незвичною була пара Мексика – ПАР, яка розписала нічию 1:1 у 2010-му.

Родзинкою тієї зустрічі став неймовірний гол африканця Шабалали. І ось цього року вболівальники отримають дежа-вю, оскільки вперше в історії чемпіонатів світу буде повторений матч-відкриття. Але цього разу мексиканці вже виступлять в ролі господарів.

Як зіграли Мексика та ПАР на чемпіонаті світу-2010: дивитися відео