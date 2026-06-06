На турнірі 2026 року буде аж 104 поєдинки. Безсумнівно, вболівальники побачать як гучні сенсації, так і неймовірні повороти подій, повідомляє 24 Канал.

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Як склався найрезультативніший матч на ЧС?

Історія чемпіонату світу з футболу знає чимало легендарних матчів, які залишаються в пам'яті. На Мундіалях було достатньо камбеків, коли команди витягували здавалось би мертві зустрічі.

Зокрема було чотири випадки відігравання аж трьох м'ячів під час зустрічі. Перший такий випадк був найбільш ефектним, адже матч навіть отримав назву "Гаряча битва в Лозанні".

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У чвертьфіналі ЧС-1954 господарі турніру швейцарці зустрілись із сусідньою Австрією. Гра вийшла надто напруженою, адже проходила за 40-градусної спеки. До 20-ї хвилини господарі вели вже 3:0 та готові були святкувати вихід у півфінал.

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Проте Австрія знайшла в собі сили здійснити камбек. Ба більше, для відновлення паритету їм вистачило всього дві хвилини! Фактичні гості матчу забили по голу на 25, 26 та 27 хвилинах.

Більш того, до перерви австрійці забили ще двічі та перехопили ініціативу. У підсумку Швейцарія намагалась нав'язати боротьбу, але не витримала тиск та поступилась 5:7. Ця гра досі залишається найбільш результативною в історії чемпіонатів світу!

Як Австрія та Швейцарія влаштували перестрілку: дивитися відео

Що відбувалось у шалені 60-ті?

Через вісім років на груповій стадії ЧС-1962 схожий камбек вдався Колумбії. "Кавові" поступались збірній СРСР з рахунком 1:4, але змогли забити тричі в кінці другого тайму та вирвати нічию.

Ще більш яскравим виявився камбек Португалії у чвертьфіналі ЧС-1966. Еусебіо та компанія були явними фаворитами проти збірної КНДР, яка сенсаційно перед цим вибила Італію. Тим не менше, корейці відправили суперника в нокдаун трьома голами за 25 перших хвилин.

Сенсація була близькою, але португальці перевернули гру в другому таймі. Ще до перерви команда забила двічі, а після неї три голи дозволили "лузітанам" тріумфувати з рахунком 5:3.

Всі матчі чемпіонатів світу з камбеками у три м'ячі:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ПО ХОДУ ФІНАЛЬНИЙ РАХУНОК 1954 1/4 фіналу Австрія – Швейцарія 0:3 7:5 1962 група СРСР – Колумбія 3:0 / 4:1 4:4 1966 1/4 фіналу Португалія – КНДР 0:3 5:3 2002 група Сенегал – Уругвай 3:0 3:3

Чому Уругвай не вийшов у плей-оф ЧС-2002?

Останній поки випадок відігравання трьох голів стався у 2002 році. Тоді Сенегал та Уругвай в останньому турі групи вирішували долю путівки у плей-оф. "Чарруа" потрібна була лише перемога, тоді як африканців влаштовувала нічия.

Але хід зустрічі виявився геть протилежним. Гол з пенальті та дубль Папи Буби Діопа надав Сенегалу перевагу в три голи перед перервою. Уругвай же взявся за справу у другому таймі та на 88-й хвилині зумів зрівняти рахунок.

Але на переможний гол південноамериканців не вистачило. Далі пройшли Данія та Сенегал, тоді як Уругвай разом із чинними на той момент чемпіонами світу французами поїхали додому.

Як Уругвай відіграв три м'ячі у Сенегала: дивитися відео