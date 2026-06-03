Це стало можливим завдяки розширенню заявки від ФІФА. Тепер замість 32-х команд на Мунідаль завітають аж 48 збірних, повідомляє 24 Канал.

До теми Карма володарів Кубка: найгучніші провали топ-збірних на чемпіонатах світу

Як дивувала Україна?

Майже на кожному турнірі є свої команди-сенсації, які виступають набагато краще ніж очікувалось. Свого часу такою несподіванкою була і збірна України.

У 2006 році підопічні Олега Блохіна несподівано вийшли на Мундіаль з першого місця у відбірковій групі. А на самому турнірі Україна дісталась аж чвертьфіналу, при тому що сам ЧС був для неї дебютним.

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Тим не менше, цей прорив важко назвати суперсенсацією в історії Мундіалів, адже Україна не змогла пройти жодного топ-суперника. Вашій увазі – топ-5 головних сенсацій в історії чемпіонатів світу.

КНДР (1966)

Саме потрапляння північнокорейської збірної на ЧС вже було несподіванкою, хоча для цього було достатньо двічі здолати Австралію. Але КНДР змогли запалити вже на самому Мундіалі у Великій Британії.

В групі корейці стартували з поразки від СРСР, але у другому турі змогли вирвати нічию проти міцної збірної Чилі. Для виходу далі КНДР мала вигравати у Італії, яку вважали одним з фаворитів турніру. Проте "Скуадра Адзурра" мінімально програла корейцям та пустила саме цю команду у плей-оф.

Ба більше, у чвертьфіналі КНДР ледь не здолали Португалію, забивши три м'ячі за 25 хвилин. Проте Еусебіу та компанії вдалось перевернути гру та забити азійцям п'ять голів у відповідь.

Болгарія та Швеція (1994)

Попередній Мундіаль у США подарував багато несподіваних результатів та яскравих емоцій. Тоді у плей-оф пробралис такі скромні команди як Саудівська Аравія, Ірландія та Румунія.

Останні навіть встигли вибити там Аргентину з Дієго Марадоною. Проте в цей список потрапили інші дві команди, яких мало хто очікував бачити у півфіналі. Мова про Швецію та Болгарію, які зустрілись між собою аж в матчі за третє місце.

Особливо дивує прорив болгарів, за яких виступав неймовірний Хрісто Стоїчков. Після розгромної поразки Нігерії команда впевнено здолала Грецію та Аргентину, а у плей-оф змогла вибити потужних німців у чвертьфіналі.



Болгарія зуміла запалити на Мундіалі у 1994-му / фото FIFA Museum

Шлях Швеції був не таким шаленим, але все ж у групі команда не програла Бразилії. У плей-оф були проходи аравійців та румунів, але у матчі за третє місце скандинави не залишили болгарам шансів.

Хорватія (1998, 2018, 2022)

Збірна Хорватії вміє дивувати ледь не на кожному Мундіалі. "Картаті" отримали незалежну від Югославії збірну лише в 90-ті та змогли навести шуму вже на дебютному для себе турнірі.

Бобан, Шукер та компанія спокійно пройшли групу, залишивши позаду Японію та Ямайку. А ось у плей-оф балканці здивували двічі. Спочатку у чвертьфіналі Хорватія розбила Німеччину (3:0), а в матчу за "бронзу" переграла потужну команду Нідерландів.

Проте на двох останніх Мундіалях "картаті" дивували не менше. У 2018 році Модрич і компанія прибили на груповій стадії Аргентину, а у півфіналі несподівано здолали потужних англійців.



Хорвати не раз дивували на чемпіонаті світу / фото Getty Images

Фінал проти Франції вийшов результативним, але програним (2:4). Тим не менш, майже ніхто не вірив, що Хорватія дійде до вирішального матчу. Тим не менше, чотири роки тому підопічні Далича могли це знову повторити.

Команда вибила на груповій стадії Бельгію, а у чвертьфіналі на характері вибила збірну Бразилії по пенальті. Цього разу битва з Аргентиною вже була не такою успішною (0:3 у півфіналі), але "бронза" все одно дісталась "картатим".

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Південна Корея та Туреччина (2002)

Чемпіонат світу в Японії та Південній Кореї обіцяв фанатам чимало несподіванок. Тут були і провали Франції та Аргентини, а також невихід на турнір нідерландців та португальців. Але, як і у 1994-му, турнір здивував аж двома несподіваними півфіналістами.

Збірна Туреччини ефектно повернулась на Мундіаль після майже 50-річної паузи та здобула бронзові медалі. Правда, жеребкування було дещо фартовим для Шукюра і компанії. В групі були пройдені Коста-Рика та Китай, а у плей-оф – Японія та Сенегал.

А ось феномен Південної Кореї шокував усю планету. Команда Гуса Хіддінка несподівано виграла групу зі США, Португалією та Польщею, взявши аж 7 балів. А у плей-оф "тигри" примудрились відправити додому аж дві топ-збірні – Італію та Іспанію.

Правда, і в цій казковій історії була ложка дьогтю, адже упереджене суддівство на користь господарів турніру було видно неозброєним оком. Проте на папері залишається сухий факт – Південна Корея стала четвертою на Мундіалі.

Марокко (2022)

Мундіаль в Катарі здивував не тільки проривом Хорватії, а і феєрією від їх суперників по группі Марокко. Підопічні Реграгі стали першою африканською збірною в історії, яка дісталась півфіналу ЧС.



Марокко стали головною несподіванкою ЧС-2022 / фото Getty Images

При цьому Хакімі і компанія подолали дуже важкий шлях. "Леви Атласу" взяли 7 балів у квартеті з Хорватією, Бельгією та Канадою. А у плей-оф Марокко засмутило своїх майбутніх співгосподарів по ЧС-2030.

Спочатку кіпер Буну видав суперматч проти Іспанії, де не пропустив жодного голу ані в основний час, ані в серії пенальті. А у чверьфіналі марокканці засмутили Португалію разом з Кріштіану Роналду (1:0). На Францію у півфіналі та Хорватію в матчі за "бронзу" сил вже не вистачило.