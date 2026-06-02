Серед фаворитів турніру називаються Іспанія, Франція, Англія та чинні чемпіони Аргентина. Проте майже на кожному Мундіалі є топ-бірні, які не виправдовують очікувань, повідомляє 24 Канал.

Як Італія стала головною невдахою?

До прикладу, на минулому чемпіонаті світу зганьбились збірні Німеччини та Бельгії. Команди посіли треті місця в групах та не змогли пройти у плей-оф.

А збірна Італії взагалі має статус головного невдахи останніх Мундіалів. Чотириразові чемпіони світу примудрились не потрапити на останні три турніри. Востаннє "Скуадра Адзурра" грала на ЧС аж у 2014-му.

Втім головним трендом XXI сторіччя стали провали чемпіонів світу. Вже не раз команда, яка вигравала Кубок, провалювалась на наступному турнірі. Згадаймо такі випадки.

Франція (2002)

Серія розпочалась у 2002 році зі збірної Франції, яка за чотири роки до цього впевнено тріумфувала на домашньому турнірі. Цікаво, що французи зберегли зірковий кістяк гравців, який перед цим ще й виграв Євро-2000.

Проте команду суттєво підкосила травма Зідана перед Мундіалем, а також втома Анрі, Трезеге та Вієйра після виснажливого сезону. У підсумку "Ле Бле" були пригнічені вже після першого туру, де поступились сенсаційно збірній Сенегалу (0:1).

У підсумку в наступній зустрічі була нульова нічия проти Уругваю. А в останньому турі групи Франція програла Данії без Тьєррі Анрі, який був вилучений у попередній зустрічі. Підсумок для команди Лемерра – останнє місце в групі та 0 забитих м'ячів.

Італія (2010)

У 2010 році ганьба наздогнала одразу двох фіналістів попереднього Мундіалю. Важко було очікувати, що італійці після повернення Марчело Ліппі так безвольно проведуть груповий раунд.

"Скуадра" була явним фаворитом у перших двох матчах проти Парагваю та Нової Зеландії. Проте суперники відкривали рахунок та змуували італійців відігруватися.

В обох зустрічах підопічні Ліппі розписали нічию 1:1, що змушувало команду грати лише на перемогу проти Словаччини. Проте наші сусіди зуміли приголомшити всіх, вигравши з рахунком 3:2. Знову останнє місце в групі для чемпіона.

На тому ж Мундіалі провалилась і збірна Франції, причому також у слабкій групі та з тренером-фіналістом ЧС-2006. Раймон Доменек остаточно втратив контроль над роздягальнею, що вилилось у низку скандалів та навіть бійок. Підсумок – лише одне очко в групі з Уругваєм, Мексикою та ПАР.

Іспанія (2014)

Здавалось, що карма чемпіонів світу має оминути потужних іспанців. На Мундіаль-2014 "фурія роха" їхала не тільки у статусі найкращої команди світу, а ще і двічі поспіль чемпіонів Європи.

Проте ЧС у Бразилії став "контрольним пострілом" для тіки-таки. Іспанія була розібрана на запчастини Нідерландами (1:5) та виявилась безсилою перед організованим захистом і контратаками Чилі (0:2).

Причиною невдачі Іспанії можна назвати не тільки кризу тіки-таки. Команда поїхала на турнір з багатьма ветеранами у складі. Касільяс, Піке, Алонсо, Хаві та Іньєста вже не відповідали звичному для них рівню. Тому цей турнір змусив іспанців пришвидшити зміну поколінь.

Німеччина (2018)

Зрештою перед прокляттям чемпіонів світу не встояла і потужна збірна Німеччини. Команда ефектно виграла ЧС-2014, але у 2018 році не змогла реалізувати свій потенціал.

Німці програли стартовий матч Мексиці, але трохи покращили ситуацію тріумфом над шведами у другому турі з переможним голом Крооса в кінці. Але фінальна гра групи обернулась катастрофою для Бундестім.

Німці сенсаційно програли Південній Кореї 0:2 та посіли останнє місце в групі. Проблеми тої команди були схожі на кейс Іспанії 2014 року. Йоахім Льов занадто повірив у досвідчених гравців та свою безгрішність.

Мюллер. Хедіра, Боатенг виглядали ганебно. Тренер продовжив ставити в основу Ноєра, який перед цим майже весь сезон був травмований. А також Льова чимало критикували за невиклик у збірну зірки Манчестер Сіті Лероя Сане.

У підсумку цю невдалу традицію для чемпіонів світу перервала збірна Франції. У 2018 році підопічні Дешама здобули Кубок, а у 2022-му зупинились за крок від трофею, поступившись Аргентині у фіналі по пенальті.