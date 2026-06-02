Наша команда не змогла пройти відбір на Мундіаль, вилетівши у раунді плей-оф. Кривдником підопічних Реброва стала збірна Швеції (1:3), повідомляє 24 Канал.

Коли Україна грала на чемпіонаті світу?

Таким чином, Україна продовжила серію без чемпіонатів світу до 24-х років. За всю історію незалежності наша збірна лише раз потрапляла на цей турнір.

Сталось це аж у 2006 році під керівництвом Олега Блохіна. Україна тоді виграла відбіркову групу з греками, турками, данцями, албанцями, грузинами та казахами.

А на самому турнірі "синьо-жовті" змогли здивувати, діставшись аж чвертьфіналу. Та команда була наповнена легендами українського футболу: Шевченко, Шовковський, Воронін, Несмачний, Ротань, Ребров, Назаренко, Ващук та інші.

Проте чимало знакових для збірної України футболістів так і не відчули смак Мундіалю. Згадаймо топ-5 гравців нашої команди, яким так і не вдалось поїхати на чемпіонат світу. Варто відзначити, що у цей список не потрапили чинні гравці збірної, які ще можуть вийти на ЧС-2030.

5. Тарас Степаненко (2010 – 2024)

87 матчів, 4 голи



Легенда Шахтаря став ключовим гравцем для нашої збірної у 10-ті роки. Разом з командою Тарас їздив на три чемпіонати Європи, доходив там до чвертьфіналу у 2021-му. Проте з Мундіалями йому не пощастило.

Степаненко був вкрай близьким до ЧС у 2014 та 2022 роках, але прикрі поразки від Франції (0:3 після 2:0 у Києві) та Вельсу (0:1) залишили гравця без турніру. Проте історія стосунків Тараса з чемпіонатом світу ще може отримати нову главу.

У травні 2026-го футболіст повісив бутси на цвях та став асистентом нового тренера збірної України Андреа Мальдери. Хочеться вірити, що хоча б у цій ролі Степаненко таки завітає на Мундіаль у 2030-му.

4. Євген Коноплянка (2010 – 2023)

87 матчів, 21 гол



Коноплянка виступав у збірній в той же період, що і Степаненко. Євгенові пророкували яскраву кар'єру в Європі та гучні успіхи у національній команді. У підсумку кар'єра вінгера залишила гіркоту недосказанності.

Євген зміг відзначитися асистом на Євро-2012, але провалився на турнірі 2016-го. Мундіаль же йому так і не підкорився, хоча у команді Фоменка він був одним з ключових гравців.

Попри відсутність гучних успіхів як на клубному рівні, так і у збірній, Коноплянка викликав щирі та яскраві емоції у фанатів. Як своєю технікою на полі, так і позитивним настроєм поза ним. Крім того, на рахунку вінгера аж 21 гол за збірну, а це аж третій показник в рейтингу бомбардирів команди.

3. Олександр Головко (1995 – 2004)

58 матчів, 0 голів



Головко був легендою українського футболу в 90-ті роки та залізним гравцем збірної тих часів. Центральний захисник запалив у Таврії, з якою виграв перше чемпіонство незалежної України.

А пізніше Олександр став лідером Динамо та забивав за команду важливі м'ячі в Лізі чемпіонів. Там же оборонець допоміг киянам сенсаційно дістатися півфіналу.

На жаль, шансів поїхати на ЧС у Головка було мало. У відборах на турніри 1998 та 2002 років наша команда поступалась у "стиках" відчутно кращим хорватам та німцям.

Ці збірні потім взагалі ставали призерами відповідного Мундіалю. Кар'єру у збірній Головко завершив ще у 2004-му, тому до сенсаційного прориву команди Блохіна вже причетний не був.

2. Олег Лужний (1992 – 2003)

52 матчі, 0 голів



Лужного сміливо можна називати одним з найкращих легіонерів в історії України. Олег також творив сенсаційну історію Динамо наприкінці 90-х, а у 2000-му зміг піти на суттєве підвищення у лондонський Арсенал.

Українцю вдалось закріпитися в складі "канонірів" та виграти з ними УПЛ у 2002-му. За збірну Лужний дебютував ще у 1992-му, в самому першому матчі "синьо-жовтих" в історії.

Як і у випадку із Головком. правий захисник Арсенала пішов зі збірної за кілька років до успіху україни на ЧС. У 2003-му Олег залишив не тільки лондонський клуб, а ще і перестав грати за національну команду.

1. Андрій Ярмоленко (2009 – )

126 матчів, 47 голів



На початку матеріалу ми обіцяли, що чинних гравців збірної в цьому рейтингу не буде. Проте Андрій Ярмоленко є виключенням з правил. Очевидно, що шансів зіграти на Мундіалі у 2030-му у нього не буде, адже у професійному футболі йому залишився лише рік.

При цьому Ярмоленка можна називати одним з трьох найкращих гравців збірної в історії. Андрію завадили проявити себе на топ-рівні в Європі травми, але в Динамо вінгер запалював і продовжує вести команду вперед зараз.

У збірній Ярмоленко грає з 2009-го та, за виключенням періоду Реброва. завжди був ключовим гравцем команди. Андрій асистував Шевченку на Євро-2012, забивав Франції у відборі на Мундіаль в Бразилії, вів команду за собою до чвертьфіналу Євро-2020.

На жаль, доля зіграла злий жарт із Ярмоленком у 2022-му. Коли Україна залишалась за крок від виходу на ЧС в Катарі, саме автогол Андрія вирішив долю фінального протистояння у плей-оф відбору проти Вельсу.

Зараз же футболіст повернувся у збірну після довгої паузи та впритул наблизився до бомбардирського рекорду Шевченка (47 голів проти 48-ми у голови УАФ). Також Андрій є другим в збірній за кількістю матчів після зрадника Анатолія Тимощука.

Можливо, Андрію ще вдасться стати топ-голеадором збірної чи сказати останнє слово на Євро-2028. Але в силу віку шансів побачити його на наступному Мундіалі майже немає.