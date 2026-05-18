"Синьо-жовті" були за два кроки до виходу на Мундіаль після проходу в раунд плей-оф кваліфікації. Проте там у півфіналі підопічні Реброва програли Швеції (1:3), повідомляє 24 Канал.

Як Україна виступала на чемпіонаті світу?

Таким чином, наша серія невиходів на чемпіонати світу сягнула вже 20 років. За всю історію Україна лише один раз змогла кваліфікуватися у фінальну частину Мундіалю.

Цим турніром став чемпіонат світу-2006, який проходив у Німеччині. Перед стартом відбору Федерація футболу Україн призначила тренером легендарного Олега Блохіна.

Коуч тоді пообіцяв вивести нашу команду на дебютний Мундіаль та стримав обіцянку. "Синьо-жовті" посіли перше місце у відбірковій групі з Данією, Туреччиною, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном.

Я казав, що ми вийдемо на чемпіонату не через плей-оф, а напряму. Я розумів, що якщо не змінити психологію та не змусити людей повірити в це, буде важко. Я тоді знав, що роблю,

– так згадував Блохін ті амбітні слова.

На самому турнірі Україна потрапила у посередній квартет з Іспанією, Саудівською Аравією та Тунісом. Дебютна гра на Мундіалі завершилась ганебно для підопічних Блохіна, адже "фурія роха" забила нашій команді чотири "сухих" м'ячі.

Проте "синьо-жовтим" вдалось виправити ситуацію в іграх проти саудів та тунісців. В другому турі Україна тріумфувала 4:0 над азіатами. Точні удари були на рахунку Андрія Русола, Сергія Реброва, Максима Калініченка та Андрія Шевченка.

У вирішальній битві групи "синьо-жовті" мінімально обіграли Туніс завдяки голу Шевченка з пенальті. У підсумку Україна з другого місця вийшла в 1/8 фіналу, де отримала в суперники збірну Швейцарії.

Гра була дуже напруженою з невеликою кількістю моментів. В ігровий час команди голів не забили, а вже в серії пенальті наступив зірковий час Олександра Шовковського.

Воротар Динамо не пропустив жоден з трьох ударів швейцарців, ставши першим кіпером в історії ЧС із подібним досягненням. Від України свої пенальті реалізували Мілевський, Ребров та Гусєв.

Завдяки цьому Україна дісталась чвертьфіналу, ставши однією з восьми найкращих команд планети. Далі наш шлях обірвала збірна Італії (3:0), яка у підсумку стала чемпіоном світу.

Всі матчі України на чемпіонаті світу-2026:

Груповий раунд . Іспанія – Україна 4:0

. Іспанія – Україна Груповий раунд . Саудівська Аравія – Україна 0:4

. Саудівська Аравія – Україна Груповий раунд . Україна – Туніс 1:0

. Україна – Туніс Груповий раунд . Швейцарія – Україна 0:0 (пен. – 0:3)

. Швейцарія – Україна Груповий раунд. Італія – Україна 3:0

Чим завершилсь інші спроби України вийти на ЧС?

Той турнір так і залишається єдиним Мундіалем в історії незалежної України. Звісно, можна згадати, що збірна СРСР сім разів грала на Мундіалі та навіть доходила до півфіналу у 1966-му.

Як збірна СРСР виступала на чемпіонатах світу:

ЧС-1958 . 1/4 фіналу

. 1/4 фіналу ЧС-1962 . 1/4 фіналу

. 1/4 фіналу ЧС-1966 . Четверте місце

. Четверте місце ЧС-1970 . 1/4 фіналу

. 1/4 фіналу ЧС-1982 . Другий груповий раунд (2 місце)

. Другий груповий раунд (2 місце) ЧС-1986 . 1/8 фіналу

. 1/8 фіналу ЧС-1990. Груповий раунд (3 місце)

Україна тоді була частиною Союзу, а наші гравці на багатьох турнірах складали кістяк збірної СРСР. Проте ця історія не є суто нашою, а тому варто згадувати суто про виступи України вже під своїм прапором після здобуття незалежності.

Окрім успіху з виходом на ЧС-2006, наша команда ще сім разів провалювала завдання виходу на Мундіаль. Причому особливо прикро, що з семи цих спроб Україна 6 разів вилітала на стадії плей-оф кваліфікації.

Від кого збірна України вилітала у плей-оф:

ЧС-1998 . Україна – Хорватія 0:2 / 1:1

. Україна – Хорватія / ЧС-2002 . Україна – Німеччина 1:1 / 1:4

. Україна – Німеччина / ЧС-2010 . Україна – Греція 0:0 / 0:1

. Україна – Греція / ЧС-2014 . Україна – Франція 2:0 / 0:3

. Україна – Франція / ЧС-2022 . Вельс – Україна 1:0

. Вельс – Україна ЧС-2026. Україна – Швеція 1:3

Лише двічі наша команда не потрапляла у "стики" відборів на Мундіаль. Окрім вище згаданого успішного ЧС-2006, мова про відбір на Мундіаль-2018. Тоді підопічні Шевченка посіли лише третє місце у групі, пропустивши вперед Ісландію та Хорватію.

