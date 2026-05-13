У 2006 році підопічні Олега Блохіна кваліфікувались на турнір та змогли створити там сенсацію. Україна дійшла до чертьфіналу, де поступилась майбутнім чемпіонам світу Італії (0:3), повідомляє 24 Канал.

Хто забивав за Україну на чемпіонаті світу?

На тому турнірі наша команда забила п'ять голів, з яких два – на рахунку легендарного Андрія Шевченка. Ексгравець Динамо, Мілана та Челсі долучився до розгрому Саудівської Аравії, а також забив єдиний м'яч Тунісу з пенальті.

Ще по голу на ЧС-2006 забили Андрій Русол, Максим Калініченко та Сергій Ребров (всі – у ворота аравійців) Проте українці були на чемпіонаті світу ще задовго до 2006 року.

За часи існування збірної СРСР чимало українців входило до складу цієї команди. Ба більше, саме вони здебільшого допомагали Союзу досягати успіху на футбольних турнірах. Це доводить і статистика.

Як на Мундіалі виступала збірна СРСР?

Найкращим гвардійцем та бомбардиром команди СРСР є українець Олег Блохін, який забив 42 голи у 112-ти матчах. Ба більше, з топ-5 бомбардирів команди троє є нашими земляками.

Одразу позаду Блохіна розташувався Олег Протасов (29 м'ячів), а замикає п'ятірку Віктор Колотов (22). Тому твердження, що саме українці формували гру збірної СРСР, не є перебільшенням.

Збірна СРСР сім разів виходила на Мундіаль та майже на кожному з них потрапляла у топ-десятку. Найкращим був виступ на ЧС-1966, де підопічні Морозова посіли третє місце.

Якщо брати як радянський, так і незалежний період України, то наші земляки забили на чемпіонатах світу 25 голів. Шестеро з них мають по два та більше м'ячі на ЧС.

Всі українці, які забивали на чемпіонатах світу:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ГОЛИ МУНДІАЛІ 1 – 2 Валерій Поркуян СРСР 4 1966 1 – 2 Ігор Беланов СРСР 4 1986 3 – 6 Олег Блохін СРСР 2 1982, 1986 3 – 6 Іван Яремчук СРСР 2 1986 3 – 6 Олександр Заваров СРСР 2 1986, 1990 3 – 6 Андрій Шевченко Україна 2 2006 7 – 15 Віталій Хмельницький СРСР 1 1970 7 – 15 Андрій Баль СРСР 1 1982 7 – 15 Сергій Балтача СРСР 1 1982 7 – 15 Павло Яковенко СРСР 1 1986 7 – 15 Василь Рац СРСР 1 1986 7 – 15 Олег Протасов СРСР 1 1990 7 – 15 Андрій Русол Україна 1 2006 7 – 15 Сергій Ребров Україна 1 2006 7 – 15 Максим Калініченко Україна 1 2006

Хто з українців забив найбільше на чемпіонаті світу?

Лідерами рейтингу є Валерій Поркуян та Ігор Беланов, на їх рахунку по чотири точні удари на Мундіалі. Уродженець Кропивницького запалив на тому самому найбільш успішному для СРСР чемпіонаті світу-1966.

Поркуян відіграв на топ-рівні три матчі. Дубль Валерія приніс Союзу перемогу над Чилі в групі, а його гол та асист у чвертьфіналі прибили угорців. Обидві зустрічі завершились з рахунком 2:1.

Ще один м'яч нападник оформив у півфіналі Мундіалю проти Німеччини, проте Бундестім у підсумку виявився сильнішим (1:2). Що ж стосується Беланова, то всі його чотири голи були забиті на турнірі 1986 року.

Легенда Динамо спочатку долучився до розгрому Угорщини, забивши один з шести м'ячів команди Лобановського. А в 1/8 фіналу турніру Беланов запалив проти Бельгії, оформивши хет-трик.

Парадоксально, але він не допоміг СРСР пройти далі (підсумковий рахунок – 3:4). Тим не менше, того ж року Беланов допоміг Динамо виграти Кубок володарів Кубків та зрештою завоював Золотий м'яч.

Які українці забивали на різних Мундіалях?

Третє місце в рейтингу українських бомбардирів ЧС ділять четверо гравців. Про Андрія Шевченка вже було згадано вище, але і в цьому рейтингу нікуди без Олега Блохіна.

"Король" Динамо забивав на двох різних Мундіалях. У 1982-му Блохін засмутив Нову Зеландію, а через чотири роки допоміг СРСР обіграти Канаду. В тому ж матчі свій перший гол на ЧС забив і Олександр Заваров.

Ексгравець Ювентуса також забив і Камеруну на ЧС-1990. Таким чином, Блохін та Заваров – єдині українці, які забивали на двох різних Мундіалях. Ще одним нашим земляком з двома голами на турнірі став Іван Яремчук, який у 1986-му оформив дубль Угорщині.

Варто зазначити, що до цього списку не увійшов Олег Саленко, який є єдиним автором пента-трику на чемпіонаті світу. Гравець грав за Росію вже під час незалежності України, тому добровільно відмовився від футбольного громадянства Батьківщини.

