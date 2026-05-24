Розширення заявки дозволило чималій кількості збірних вперше за довгий час кваліфікуватися. Проте, на жаль, серед учасників не буде України, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов відбір для України?

На відміну від інших континентів, квота Європи зросла не так помітно. Тепер від "Старого світу" на Мундіаль потрапляють 16 команд, тоді як у 2022 році їх було 13.

Україна брала участь у відборі на чемпіонат світу. як і інші 53 збірні. Проте пройти весь шлях кваліфікації команді Сергія Реброва так і не вдалось.

Нашій команди випала група з Францією, Ісландією та Азербайджаном. В цьому квартеті команда Дешама була явним фаворитом, тому і забрала собі єдину доступну пряму путівку на ЧС.

Україна ж боролась із ісландцями та азербайджанцями за другу сходинку. Вона давала право зіграти у плей-оф проти інших збірних, що не виграли свої групи.

Попри провальний старт (поразка від Франції та нічия з Азербайджаном) підопічним Реброва вдалось виправити ситуацію. Запорукою успіху стали дві перемоги над прямим конкурентом Ісландією.

На виїзді команди влаштували перестрілку, в якій Україна вийшла переможцем (5:3). А у фінальній грі групи "синьо-жовті" дотиснули ісландців на номінально домашньому полі (2:0).

Чому Україна провалилась у плей-оф?

В плей-оф же Україні треба було проходити двох опонентів. Проте жереб подарував нашій команді важкого суперника у півфіналі – збірну Швеції. Альтернативою були Північна Македонія, Румунія та Північна Ірландія.

Шведи провалили відбір та вийшли у плей-оф лише завдяки успіху в Лізі націй. Проте Україні не вдалось нав'язати боротьбу скандинавам. Хет-трик Дьокереша поховав надії нашої команди на вихід на турнір (1:3).

Єдиним позитивом матчу став гол Матвія Пономаренка у його дебютній грі за команду. Швеція ж пройшла у фінал плей-оф і там у напруженій грі перемогла Польщу та здобула путівку на ЧС.

Як Україна виступала на Мундіалях?