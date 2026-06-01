Це стало можливим завдяки розширенню кількості команд-учасниць до 48-ми. Ключовим матчем турніру, звісно ж, буде фінал Мундіалю, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудеться фінал ЧС-2026?

Він пройде 19 липня у Нью-Джерсі (передмістя Нью-Йорка) на арені "МетЛайф Стедіум". Це буде 22-ий фінал в історії, хоча сам турнір буде 23-ім за ліком.

Так сталось, тому що у 1950 році не було фінального поєдинку. Тоді переможець турніру визначався у вирішальній групі з чотирьох команд, які грали один проти одного в три тури.

Матч Уругвай – Бразилія на ЧС-1950 помилково вважають фіналом. Насправді це була просто гра останнього туру групи і саме ці команди залишались в гонці за трофеєм.

Зазвичай фінали крупних турнірів не тішать фанатів яскравими емоціями, адже команди грають більш закрито через хвилювання щодо результату. Тим не менш так було не завжди. Вашій увазі – топ-5 найкращих фіналів Мундіалів в історії.

5. ЧС-2006. Італія – Франція 1:1 (пен. – 5:3)

Фінал Мундіалю в Берліні був не таким результативним, як перші чемпіонати світу в історії. Тоді були рахунки накшталт 4:2 чи 5:2. Але та зустріч подарувала фанатам і багато емоцій, і неймвірну інтригу.

Французи вважались фаворитами і вже на старті матчу Зідан вивів команду вперед. Зінедін настільки ефектно пробив пенальті "паненкою", що той удар досі вважають одним з найкращих виконань подібного пенальті.

А далі центральною дійовою особою став Марко Матерацці. Оборонець Інтера спочатку зрівняв рахунок після кутового. А у екстратаймі спровокував Зідана на червону картку.

Удар Зізу головою у груди Марко залишається головним мемом в історії ЧС. У підсумку Італія досягла свого в серії пенальті, де реалізувала всі удари. А ось Трезеге намагався скопіювати удар Зідана, але влучив у поперечину.

4. ЧС-1966. Англія – Німечина 4:2

Англія завжди мала топові збірні, але із досягненнями у неї не склалось. Єдиним важливим трофеєм для "трьох левів" залишається Кубок світу у 1966 році.

Турнір власне і проходив тоді на полях Англії, тому підопічні Альфа Ремзі цим максимально користувались. А у вирішальному матчі англійцям допомогли ще й судді.

В основний час команди забили по два голи, причому лідирували як німці, так і англійці. А у компенсований час стали два голи від Джеффрі Герста і саме переможний став найбільш спірними.

Нападник пробив у поперечину, м'яч відскочив у лінію воріт, після чого був вибитий німцями. Але лайнсмен з Азербайджану Тофік Бахрамов сигналізував, що снаряд перетнув лінію, тому головний арбітр зарахував гол.

3. ЧС-1986. Аргентина – Німеччина 3:2

Турнір 1986 року вважається одним з найбільш видовищних в історії Мундіалів. На ньому зібралось чимало зірок світового футболу, але головна увага була прикута до неймовірного Дієго Марадони.

Нападник провів Аргентину до фіналу, де його команда влаштувала перестрілку з Німеччиною. Дієго сам не забив, але допоміг Брауну та Вальдано вивести "альбіселесте" вперед.

Але Бундестім зумів оформити камбек у фінальні хвилини зусиллями Румменігге та Феллера. Здавалось, що німці можуть добити суперника або ж гра перейде в екстратайми. Але на 84-й хвилині Бурручага повернув перевагу Аргентині, яка свого вже не впустила.

2. ЧС-1954. Німеччина – Угорщина 3:2

Чемпіонат світу-1954 залишається незвіданою віхою в історії турніру для більшості з фанатів. Проте це був перший повноцінний турнір після Другої світової війни, куди доступ отримали всі команди.

Серед них були і німці, яких у 1950-му банально не пустили на Мундіаль через "наслідки війни". Але команда сповна підготувалас до змагання у сусідній Швейцарії через чотири роки.

Проте після поразки 3:8 від Угорщини в групі мало хто вірив, що німці візьмуть трофей. Тим паче, що у фіналі Бундестім знову грав проти мадярів. До того ж, угорці вже до 8-ї хвилини забили двічі зусиллями Пушкаша та Чібора.

Але команда Зеппа Гербергера швидко відновила паритет, адже вже на 18-й хвилині рахунок був 2:2. Зрештою Гельмуту Рану вдалось оформити дубль, забивши переможний м'яч в кінці зустрічі.

1. ЧС-2022. Аргентина – Франція 3:3 (пен. – 4:2)

Саме останній фінал чемпіонату світу варто називати найбільш яскравим в історії. Французи були на ходу та мали всі шанси захистити трофей, адже вважались фаворитами проти аргентинців.

Проте Мессі та компанія швидко взялись за справу і вже у першому таймі двічі пробили Льоріса. Після перерви "альбіселесте" надійно тримали оборону, але все змінило пенальті на 80-й хвилині. Мбаппе реалізував його, а вже за хвилину оформив ефектний м'яч ударом злету.

Гра перейшла в екстратайми, де Мессі забив третій м'яч Аргентини. Проте фінальний відрізок ігрового часу став надто напруженим. Спочатку Мбаппе оформив хет-трик, реалізувавши ще одне пенальті.

А на останній хвилині супершанс змарнував Рандал Коло Муані. Його вихід сам на сам із Мартінесом завершися суперсейвом від кіпера. У підсумку доля трофею визначилась в серії пенальті, де французів підвели Коман та Чуамені.

