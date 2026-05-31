Команда Дідьє Дешама виходила у фінали на останніх двох Мундіалях. Лідером цієї команди був і залишається Кіліан Мбаппе, повідомляє 24 Канал.

Як Мбаппе грав на чемпіонатах світу?

Нападник тоді виступав за ПСЖ, а цього разу поїде на турнір в якості гравця Реала. Вже у свої 27 років Мбаппе є одним з найкращих бомбардирів в історії ЧС.

У 14-ти зустрічах нападник встиг настріляти аж 12 голів, завдяки чому ділить 5 – 6 місце в рейтингу голеадорів із Пеле. До рекордсмена Мірослава Клозе (16) залишається лише чотири м'ячі. Згадаймо п'ятірку найкращих точних ударів Мбаппе на Мундіалі.

5. Франція – Австралія (ЧС-2022, груповий раунд)

Стартова гра на минулому Мундіалі вийшла не надто важкою для французів. Команда Дешама розгромила Австралію з рахунком 4:1, а Мбаппе відзначився голом та асистом. Після перерви Кіліан відгукнувся на подачу Дембеле та головою пробив кіпера австралійців.

4. Франція – Польща (ЧС-2022, 1/8 фіналу)

З кожним матчем в Катарі Мбаппе набирав оберти. Особливо французам допомогла феєрія в 1/8 фіналу, де Франція зійшлась із командою Польщі.

Матч завершився з рахунком 3:1, а на рахунку Кіліана дубль та результативна передача. Обидва м'ячі гравця були красивими, але відзначимо другий з них. Мбаппе влучно пробив у дальню "дев'ятку" з-під захисника.

3. Франція – Аргентина (ЧС-2018, 1/8 фіналу)

Аргентина стала найбільш улюбленим супеником на ЧС для Мбаппе. У ворота "альбіселесте" Кіліан сумарно забив п'ять м'ячів, серед них був дубль в 1/8 фіналу на турнірі 2018 року.

У першому м'ячі нападник здорово прийняв м'яч у карному майданчику суперника, хитро прокинув повз захисника та впритул розстріляв воротаря. У підсумку Франція виграла 4:2 та продовжила шлях до Кубка світу.

2. Франція – Аргентина (ЧС-2022, фінал)

На минулому Мундіалі Мбаппе встановив неймовірне досягнення, ставши найрезультативнішим футболістом в фіналах ЧС. Хоч французи і поступились аргентинцям, але гравець тоді ще ПСЖ записав на свій рахунок хет-трик.

Два голи Мбаппе оформив з пенальті, а ось ще один м'яч Кіліана вийшов ефектним. В кінці другого тайму гравець отримав не дуже зручний пас від Тюрама, але примудрився у дотик пробити точно в кут воріт Мартінеса. Це дозволило тоді Франції перевести гру в екстратайми.

1. Франція – Хорватія (ЧС-2018, фінал)

Загалом же Мбаппе забив чотири м'ячі у фіналах. Окрім хет-трику в Катарі, був ще гол на ЧС-2018 у ворота хорватів. Франція тоді виграла 4:2 і на рахунку Кіліана останній з голів Франції.

Форварду вдався більярдно точний удар з-за меж карного майданчика, який залишив воротаря Хорватії безсилим. Саме тоді Мбаппе і став чемпіоном світу у віці всього 19 років.

