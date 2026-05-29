Головною зіркою та надією команди є Кріштіан Роналду, який нині виступає в Аль-Насрі. Футболіст навіть у 41 рік залишається на топовому рівні, повідомляє 24 Канал.

Як Роналду грав на чемпіонатах світу?

Для зіркового португальця найближчий Мундіаль стане шостим в кар'єрі. За цим показником Кріштіану утримуватиме рекорд разом із Ліонелем Мессі та Гільєрмо Очоа.

Проте результати Роналду на турнірі були не такими успішними, як очікувалось. Кріштіану жодного разу не наблизився до перемоги на ЧС та лише раз дійшов до півфіналу, ще у далекому 2006-му.

Тим не менш, у 21-му матчі на Мундіалях Кріштіану забив вісім голів. Можливо, на звітному турнірі португалець зможе наздогнати рекордсмена Мірослава Клозе, який оформив 16 м'ячів. Пригадаємо топ-трійку найкращих м'ячів Роналду на ЧС.

3. Португалія – Марокко (ЧС-2018)

Найбільш результативним для Кріштіану був Мундіаль у 2018 році. Там португалець оформив аж п'ять голів та допоміг своїй команді пролізти у плей-оф.

Вирішальний гол на груповій стадії Роналду оформив у другому турі в битві з Марокко. На четвертій хвилині нападник відгукнувся на подачу Моутіньо з кутового та вколотив м'яч головою у ворота африканців.

2. Португалія – Іспанія (ЧС-2018)

Проте найбільша феєрія Кріштіану на тому турнірі була в стартовому матчі проти Іспанії. Команди влаштували веселу перестрілку, яка завершилась нічиєю 3:3.

І всі три м'ячі Португалії оформив як раз Роналду. Спочатку був гол з пенальті, потім – дальній удар з помилкою від Де Геа. А окрасою гри став шикарний постріл зі штрафного під поперечину у другому таймі.

1. Португалія – КНДР (ЧС-2010)

Найкрасивішим голом від португальця можна назвати його м'яч потенційно найслабшому з його опонентів на ЧС. У 2010 році "лузітани" опинились в одній групі з КНДР.

Їх очна зустріч не залишила жодних шансів корейцям – 0:7. Роналду в тій зустрічі віддав асист, а також забив відверто знущальницький гол, пожонглювавши м'ячем у карному майданчику суперника.

