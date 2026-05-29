Команду на турнір повезе легендарний Рональд Куман, який спробує зламати "помаранчеве прокляття" на ЧС. 24 Канал розповідає, чого чекати від нідерландців на Мундіалі.

Як Нідерланди виступали на чемпіонатах світу?

"Ораньє" можна назвати одним з найбільших невдах на чемпіонатах світу. Команда 11 разів їздила на чемпіонати світу та тричі змогла вийти у фінал змагання.

Проте жоден з цих вирішальних матчів Нідерланди так і не виграли. "Золота епоха" збірної була у 70-х, де вони двічі пооспіль дісталися фіналу ЧС.

У 1974-му Кройф та компанія поступились у виріщальній грі Німеччині (1:2), а через чотири роки "помаранчевих" зупинила збірна Аргентини (1:3). Третього фіналу нідерландці досягли аж у 2010 році, але тоді Кубок знову дістався супернику.

Гол Іньєсти в екстратаймі подарував трофей іспанцям. Крім того, Нідерланди були у півфіналах у 1998 та 2014 роках і в останньому випадку навіть взяли "бронзу". Була команда близька до 1/2 фіналу і в Катарі у 2022-му, але у чвертьфіналі драмативно програла Агентині по пенальті.

Історія виступів Нідерландів на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1938 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1950 – не грали

– не грали 1954 – не грали

– не грали 1958 – не грали

– не грали 1962 – не грали

– не грали 1966 – не грали

– не грали 1970 – не грали

– не грали 1974 – фінал

– фінал 1978 – фінал

– фінал 1982 – не грали

– не грали 1986 – не грали

– не грали 1990 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1994 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1998 – четверте місце

– четверте місце 2002 – не грали

– не грали 2006 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2010 – фінал

– фінал 2014 – третє місце

– третє місце 2018 – не грали

– не грали 2022 – 1/4 фіналу

Як потрапили на Мундіаль?

Нідерланди не завжди впевнено проходять відбір на ЧС. До прикладу, у 2018-му команда взагалі не змогла пройти на Мундіаль, а у 2022-му не без проблем вирвала пряму путівку в боротьбі з Туреччиною та Норвегією.

Цього ж разу підопічні Кумана відіграли кваліфікацію непогано. "Помаранчеві" виграли 6 з 8-ми матчів проти Польщі, Фінляндії, Литви та Мальти. Лише з поляками були дві нічиї, але "Кадра" втрачала бали з іншими суперниками.

Нідерланди їдуть на Мундіаль через два роки після успішного Євро-2024. Там збірна змогла дійти до півфіналу, де дала гідний бій англійцям. Але насправді "помаранчевим" щастило з жеребом.

Чого чекати на ЧС-2026?

Такого фарту не буде на ЧС-2026, адже вже у групі на команду чекають дуже непоступливі суперники. Швеція з Дьокерешем набирає обертів, а Японія завжди дивує на Мундіалях.

Ба більше, Туніс також буде непростим опонентом, оскільки за весь відбір на чемпіонат світу не пропустив жодного м'яча. Крім того, склад Нідерландів виглядає не так переконливо, як у інших топ-збірних.

Ворота буде захищати ворота Брайтона, найкращі часи капітана ван Дейка вже позаду, а нападники Депай та Вегхорст вже явно не топового рівня. Так само є питання до Гакпо, Гравенберха, ван де Вена та Копмейнерса, чиї команди провалили сезон.



Кого викликав Рональд Куман на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Нідерландів

Пзитивом для Кумана може бути форма Клюйверта та Малена, які запалювали у Борнмуті та Ромі відоповідно. Також на правому фланзі оборони є сильний латераль Думфріс з Інтера.

А в центрі поля, окрім згаданого вище Гравенберха, можуть вийти Де Йонг (Барселона) та Рейндерс (МанСіті). Проте через травму команда втратила свого лідера Хаві Сімонса, якого буде не вистачати в нападі.

Орієнтовний склад Іспанії: Вербрюгген – Тімбер, ван Дейк, Аке, Думфріс – Де Йонг, Гравенберх – Мален, Рейндерс, Гакпо – Депай.

Враховуючи рівень групи, цілком ймовірно, що Нідерланди не зможуть посісти перше місце. В такому випадку вже в 1/16 фіналу команді Кумана доведеться битися із грізною Бразилією.

Навіть в разі перемоги у квартеті на Нідерланди одразу буде очікувати Марокко або Шотландія. Якщо ж команда буде показувати свій максимум, то її варто очікувати у чвертьфіналі. Але навряд чи далі, все ж таки потенційні опоненти на цій стадії Німеччина та Франція сильніші.

Календар групи для Нідерландів: