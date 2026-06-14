Нарешті на чемпіонаті світу стартували кілька топ-збірних, в тому числі Бразилія та Німеччина. 24 Канал розповідає про головні підсумки четвертого ігрового дня на Мундіалі.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Результати матчів 14 червня на ЧС-2026

Бразилія – Марокко 1:1

Гаїті – Шотландія 0:1

Австралія – Туреччина 2:0

Німеччина – Кюрасао 7:1

Склад Бразилії не такий вражаючий

Від команди Карло Анчелотті очікували феєрії з перших хвилин. Склад "селесао" вражаючий, а прихід італійського коуча мав привнести в гру команди більше впевненості.

Проте матч проти Марокко показав, що наразі Бразилія доволі вразлива та не сильно вбивча в атаці. Центр поля проти африканців провалювався, фланги захисту не вражали. Так само невдало зіграли і центрфорварди Ігор Тьяго, Луїс Енріке та Матеус Кунья.

Основна надія бразильців полягала у взаємодії Вінісіуса та Рафіньї, проте і вони разом поки не переконали, що готові далеко завести Бразилію на ЧС. Схоже, що Анчелотті все ж таки понабирав деяких зайвих гравців.

Огляд матчу Бразилія – Марокко: дивитися відео на Megogo

Марокко залишається із амбіціями

З іншого боку, саме Марокко нав'язало бразильцям незручну для них гру. Фланги африканців перебігали опонентів, а в центрі поля підопічні Уахбі вміло користувались провалами Каземіро та Гімараеса.

Шанси Марокко оцінювались зі скепсисом через зміну тренера, який довів команду до півфіналу ЧС-2022. Проте поки що фанам команди не варто сильно хвилюватися. Хакімі, Діас, Саїбарі та інші в першому матчі виглядали дуже солідно та впевнено.

Шотландія – одна з найбільш "сірих" команд ЧС

Від матчу Гаїті та Шотландії в принципі не було великих очікувань. Перші є одним з найбільш екзотичних гостей на турнірі. Шотландці ж мають солідний склад, але від них небагато очікували.

Зрештою "скоти" взагалі не вразили в зустрічі проти Гаїті. Мало того, що підопічні Кларка забили лише раз, так ще і поступились "туристам" з Гаїті за кількістю ударів. З такою грою далеко на Мундіалі шотландці не зайдуть.

Огляд матчу Гаїті – Шотландія: дивитися відео на Megogo

Туреччину сильно переоцінили

Нічия Швейцарії та Катара стала першою несподіванкою на ЧС. А ось поразка Туреччини від Австралії може кваліфікуватися навіть як "сенсація". Аж занадто багато авансів виписували перед турніром команді Монтелли.

Проте вже перша зустріч із "соккеруз" поставила гарячих турків на місце. Атаки команди виглядали неорганізовано, а удари, таке враження, були суто для статистики.

Так, кіпер Австралії Біч здійснив аж 8 сейвів, проте заслуга турків у цьому сумнівна. Натомість підопічні Поповича зовнішньо доволі спокійно забили по голу в кожному із таймів та здобули перемогу.

Огляд матчу Австралія – Туреччина: дивитися відео на Megogo

Можливо, свою роль зіграла аура чемпіонату світу. Австралія є більш досвідченим учасником ЧС, причому завжди на цих турнірах витискає із себе максимум. Тепер же "соккеруз" дуже близькі до того, щоб знову вийти у плей-оф.

Німеччина феєрить, але це не дивно

В матчі Німеччини та Кюрасао було лише одне питання: скільки голів підопічні Нагельсманна накидають веселій команді Діка Адвоката7 До слова, нідерландець таки побив віковий рекорд ЧС, ставши найстаршим тренером турніру в історії.

Результат на табло лише підтвердив розстановку сил в цій парі. Бундестім накидав збірній Кюрасао аж сім м'ячів, але при цьому навіть примудрився один пропустити. Причому цей м'яч не був голом престижу, а дозволив острів'янам зрівняти рахунок.

Проте ця ейфорія та бажання побачити інтригу доволі швидко зникли. Німці зробили те, що і мали зробити, тому висновків по цьому матчу робити не варто. Еквадор та Кот-д'Івуар дадуть куди більше опору, тому там і подивимось на силу Бундестіма.

Огляд матчу Німеччина – Кюрасао: дивитися відео на Megogo