Команда Карло Анчелотті потрапила в групу C, де її першим опонентом стало грізне Марокко. Зустріч обіцяла стати центральною подією перших днів ЧС-2026, повідомляє 24 Канал.

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З чим до матчу підійшли бразильці?

Бразильці підходять до турніру з метою повернути собі Кубок світу після довгої перерви. "Селесао" є рекордсменом за кількістю трофеїв (5), але востаннє його здобували аж у 2002-му.

При цьому Марокко підійшло до матчу з бразильцями у номінально вищому статусі. Африканці є чинними чемпіонами Африки (принаймні, номінально), а на минулому Мундіалі сенсаційно дістались півфіналу.

Правда, на поточний чемпіонат світу команда приїхала із новим тренером після відходу Валіда Реграгі. Тому у першій зустрічі саме бразильців вважали фаворитом.

Бразилія – Марокко 1:1

Голи: Вінісіус, 32 – Саїбарі, 21.

Проте розклади на папері не знайшли свого підтвердження на полі. Анчелотті випустив ледь не найсильніший свій склад з Вінісіусом, Рафіньєю, Ігором Тіаго, Каземіро та іншими.

Але саме Марокко захопило ініціативу та з перших хвилин почало діяти більш переконливо. Це вилилось у гол підопічних Уахбі в середині першого тайму.

Браїм Діас видав шедевральний розрізаючий пас на Саїбарі і той ефектно перекинув Аліссона, який помилився на виході. Африканці продовжували тиснути та намагались розвинути свій успіх.

Бразилія ж не сильно вражала у першому таймі, маючи дуже мало моментів. При цьому Каземіро в опорній зоні та Ібаньєс на правому фланзі не встигали за рухами марокканців.

Як Вінісіус врятував Бразилію?

Але геніальний Вінісіус все ж повернув команду Анчелотті в гру. Форвард Реала отримав м'яч на куті чужого майданчика, ефектно хитнув опонента та красиво пробив у дальній кут воріт Буну.

Попри відновлений паритет, Анчелотті розумів необхідність змін. Вже після перерви коуч зняв Каземіро та Ібаньєса, а пізніше посилив атаку за допомого Куньї та Луїса Енріке.

Втім картина гри не змінилась на користь бразильців. Марокко активно пресингував суперника на його половині поля та не дозволяв "селесао" створювати багато моментів. Кунья так і не зміг реалізувати свої шанси та більше запам'ятався егоїзмом.

В епіцентрі уваги залишались Вінісіус та Рафінья, але останній два своїх удари не реалізував. У свою чергу гравець Реала більше робив ставку на власну техніку, яка більше не допомогла бразильцям у цій грі.

Огляд матчу Бразилія – Марокко: дивитися відео на Megogo

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