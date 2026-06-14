В Лос-Анджелесі США дебютували на домашньому турнірі з битви проти Парагваю. А через 18 годин у не такому далекому Лос-Анджелесі відбувся ще один матч. 24 Канал розповідає про головні підсумки третього ігрового дня.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Результати матчів 13 червня на ЧС-2026

США – Парагвай 4:1

Катар – Швейцарія 0:1

США стартували ефектно

Команда-господарка Мундіалю готувалась до турніру із серйозним пафосом. Левову долю цього додав епатажний Дональд Трамп, який максимально намагався сконцентрувати увагу на собі та "величності найвеличнішого турніру".

На фоні цього була надмірна увага і до збірної. Тренером запросили іменитого Маурісіо Почеттіно. а до заявки викликали гравців з топ-клубів, таких як Мілан, Монако, Баєр, Ювентус тощо.

І вже у першій грі американці поставили на місце хейтерів, яких на фоні політики Трампа з'явилось чимало. Правда, і Парагвай не є показовим опонентом, але тим не менш підопічні Почеттіно бездоганно зробили свою справу.

На найвищому рівні відіграв нападник Балогун, який оформив дубль. Прекрасно увійшли в гру Рейна та Веа, а захист зіграв не без помилок, але на пристойному рівні. Тому фанати США підходять до наступних матчів у піднесенному стані.

Огляд матчу США – Парагвай: дивитися відео на Megogo

Пулішич – один з американських топ-футболістів в історії

Хоч автором дубля і став Балогун, але виділимо головну зірку команди. Пулішич відіграв лише один тайм, але за цей час по факту гарантував США перемогу. Нападник оформив два асисти, брав на себе ініціативу та найбільше загострював біля воріт парагвайців.

Перед перервою рахунок був 3:0 на користь американців, тому Почеттіно міг собі дозволити поберегти свою зірку. А в майбутніх іграх Крістіан може мати вирішальну роль для успіхів "янкіз".

Гравець не цурається відповідальності, бере на себе ініціативу та залишається один з лідерів Мілана. Нині Пулішич є беззастережно головною зіркою США та одним з найбільш яскравих гравців в історії збірної.

Швейцарія покарана за фарт?

Команда Мурата Якіна була фаворитом у групі В та обов'язково мала обігрувати Катар. Господарі колишнього Мундіалю суттєво поступаються кадрово. І на полі Швейцарія доводила свою перевагу.

"Нейтрали" доволі рано відкрили рахунок, причому не без долі фарту. У зіткненні воротаря Катару із швейцарцем суддя став на бік європейців. Проте після точного удару Емболо з пенальті підопічні Якіна розслабились та стали вальяжно відноситись до своїх моментів.

Швейцарія не скористалась можливостями закрити гру і за це поплатились у компенсований час. Катар чекав на свій шанс та скористався ним на 90+4 хвилині завдяки подачі з флангу.

Підопічні Якіна є доволі фартовими останнім часом. Команда мала нескладну групу у відборі, а тепер ще й отримали квартет без топ-суперників на самому ЧС. Ймовірно, це розслабило Швейцарію і тепер доведеться доводити свій статус проти Канади та боснійців.

Огляд матчу Катар – Швейцарія: дивитися відео на Megogo