На чемпіонатах світу вистачало матчів, які завершувалися справжнім знищенням суперника. Проте рекорд результативності вже понад чотири десятиліття утримує збірна Угорщини, яка двічі переписувала історію турніру, повідомляє 24 Канал.

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Коли угорці встановили рекорд?

Перший грандіозний рекорд угорська команда встановила на чемпіонаті світу 1954 року у Швейцарії. Тоді одна з найсильніших збірних того часу розгромила Південну Корею з рахунком 9:0.

Для свого часу це був небачений результат. Команда Ференца Пушкаша та Шандора Кочиша демонструвала фантастичний футбол і вважалася головним фаворитом Мундіалю. Саме перемога над корейцями стала найбільшою в історії чемпіонатів світу та залишалася недосяжною майже три десятиліття.

Цікаво, що рекорд ніхто не зміг перевершити, а його автором вдруге стала сама Угорщина. Здавалося, результат 9:0 назавжди залишиться історичним максимумом, але угорці мали інші плани.

Найбільші перемоги на чемпіонатах світу

Коли була найбільша перемога на чемпіонаті світу?

На чемпіонаті світу 1982 року в Іспанії збірна Угорщини зустрілася з дебютантом турніру – Сальвадором. Матч завершився справжньою футбольною сенсацією, адже європейська команда розтрощила суперника з рахунком 10:1.

Ця перемога досі залишається найбільшою в історії чемпіонатів світу. Угорці не лише перевершили власне досягнення 1954 року, а й встановили рекорд, який тримається вже 44 роки.

Серед інших легендарних розгромів варто згадати перемогу Югославії над Заїром (9:0) на ЧС-1974. Водночас навіть успіх Німеччини над Кюрасао на ЧС-2026 з рахунком 7:1 не наблизився до історичного максимуму. На Мундіалі-2022 Бундестім обіграли Саудівську Аравії 8:0.