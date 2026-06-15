Шведи стали однією з головних сенсацій перших днів Мундіалю. Команда Грема Поттера не залишила шансів Тунісу та одразу очолила свою групу, передає 24 Канал.

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Яке досягнення підкорилося шведам?

У матчі першого туру групи F збірна Швеції впевнено переграла Туніс із рахунком 5:1. Дубль оформив Ясін Аярі, ще по голу забили Александер Ісак, Віктор Дьокереш та Маттіас Сванберг.

Завдяки п'яти забитим м'ячам шведи повторили власне досягнення, встановлене ще на чемпіонаті світу 1938 року, пише Reuters. Тоді скандинавська команда розгромила Кубу з рахунком 8:0 у матчі за третє місце. Відтоді Швеція жодного разу не забивала п'ять або більше голів в одному поєдинку мундіалю.

Після перемоги над Тунісом команда Поттера очолила групу F, де також виступають Японія та Нідерланди.

Саме Швеція не пустила Україну на Мундіаль

Для українських уболівальників успіх шведів має особливий присмак. Саме збірна Швеції стала одним із кривдників України у відборі на чемпіонат світу-2026.

У плей-оф кваліфікації скандинави вибили "синьо-жовтих", а згодом здобули путівку на турнір. Одним із героїв того шляху був Віктор Дьокереш, який продовжує демонструвати результативну гру вже на полях мундіалю.

Нагадаємо, в іншому матчі групи F Нідерланди та Японія зіграли внічию 2:2.