Серед них свій шлях на турнірі розпочала збірна Нідерландів. Команда Рональда Кумана в першому турі в Далласі протистояла непоступливій Японії, повідомляє 24 Канал.

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З чим Нідерланди підійшли до ЧС-2026?

"Помаранчеві" підійшли до турніру із певними кадровими проблемами. Коуч не зміг взяти на турнір Тімбера, Де Лігта, Сімонса та Схаутена, що било по ротаційних здібностях команди.

Замість Де Лігта в захисті Куман випустив ван Геке в пару до ван Дейка. При цьому тренер не виставив жодного номінального центрфорварда. Тріо нападників сформували Саммервілль, Гакпо та Мален.

Нідерланди – Японія 2:2

Голи: ван Дейк, 51, Саммервілль, 64 – Накамура, 57, Камада, 89.

Останній був головною дійовою особою першого таймі. Доньєлл підійшов до Мундіалю у шаленій формі, забивши багато голів за Рому. В цьому матчі форвард три рази бив в площину ще до перерви.

Причому двічі Мален пробивав головою, що нестандартно для його невисокого зрості. Японці ж витримували швидкий темп Нідерландів, але приціл у "самураїв" був збитий.

Навіть при непоганому шансі Уеда та Накамура били повз ворота. На початку другого тайму "помаранчеві" притисли азійців та змогли вийти вперед на 51-й хвилині.

Як ван Дейк забив Японії: дивитися відео на Megogo

Як команди влаштували перестрілку в другому таймі?

Спрацювала пара з Ліверпуля. Після подачі Гравенберха головою точно пробив капітан команди ван Дейк. Проте перевага Нідерландів тривала недовго, хоч ігрова ініціатива була і на їх боці.

"Самураї" вдало прорвались по лівому флангу, після чого Кубо скинув на Накамуру. Той хитнув Думфріса та точно пробив у ближній кут воріт Вербрюггена.

Японія зрівняла зусиллями Накамури: дивитися відео на Megogo

Але Нідерланди вийшли знову вперед зусиллями Саммервілля. Гравець Лідса красиво пробив у дальній кут, прибравши суперника на фінті. Це його дебютний гол за збірну вже у третьому матчі за команду.

Саммервілль знову вивів Нідерланди вперед: дивитися відео на Megogo

Японці намагались знову відновити паритет, але при цьому і "ораньє" створювали чимало моментів біля воріт Сузукі. Кілька шансів змарнував Гакпо, також кіпер врятував після удару ван Геке головою.

Зрештою в кінці матчу Куман зробив заміни на утримання, тоді як Японія почала частіше давити на чужі ворота. І це дало свій результат за дві хвилини до кінця основного часу.

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Неочікувано, але рятівний гол "самураї" забили з кутового. Огава виграв "другий поверх" у ван Дейка та рикошетом від Камади пробив воротаря. Гол записали як раз на Даїчі. В компенсований час вже жодна з команд не змогла вирвати перемогу.

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