У матчі першого туру групового етапу американці розгромили Парагвай з рахунком 4:1. Одним із головних героїв зустрічі несподівано став центральний оборонець Кріс Річардс, який продемонстрував бездоганну гру у володінні м'ячем, повідомляє OptaJack у мережі Х.

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Яке досягнення підкорилося Річардсу?

Захисник Крістал Пелас та збірної США завершив матч зі стовідсотковою точністю передач. Річардс віддав 83 паси, і кожен із них знайшов адресата.

За даними статистиків, це найкращий показник серед усіх захисників в історії чемпіонатів світу щонайменше з 1966 року, відколи ведеться детальна статистика матчів. Таким чином американець став першим оборонцем за останні шість десятиліть, який виконав понад 80 передач на мундіалі без жодної помилки.

Особливо вражає те, що США проводили стартовий матч турніру під тиском рідних трибун, а суперником була непоступлива збірна Парагваю.

США потужно стартували на домашньому Мундіалі

Команда Маурісіо Почеттіно не залишила шансів супернику, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4:1. Головною зіркою зустрічі став нападник Фоларін Балогун, який оформив дубль та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Американці домінували протягом більшої частини поєдинку, демонструючи високий темп та агресивний футбол. При цьому Річардс був одним із ключових елементів у побудові атак, регулярно розпочинаючи наступальні дії своєї команди.

Після успішного старту збірна США очолила групу D та зробила серйозну заявку на вихід до плейоф. Наступний матч господарі турніру проведуть проти Австралії.