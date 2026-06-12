Перший матч Мундіалю в Мехіко завершився перемогою господарів над Південно-Африканською Республікою з рахунком 2:0. Однак після фінального свистка футбольна спільнота обговорювала не лише результат, а й безпрецедентну кількість вилучень, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Скандал на старті Мундіалю: організатори ЧС-2026 вивісили прапор Росії перед матчем-відкриття

Який рекорд встановили у матчі Мексика – ПАР?

Поєдинок між Мексикою та ПАР став найгрубішим матчем-відкриттям в історії чемпіонатів світу. Суддя Вілтон Сампайо тричі діставав червону картку з кишені – двічі для футболістів африканської збірної та один раз для мексиканця Сесара Монтеса.

До цього рекорд матчів-відкриттів становив дві червоні картки, пише New York Post. Він був встановлений ще на Мундіалі 1990 року, коли збірна Камеруну сенсаційно перемогла чинного чемпіона світу Аргентину. Тепер цей показник залишився в минулому.

Особливо вражає той факт, що за весь чемпіонат світу-2022 арбітри показали лише чотири червоні картки у 64 матчах. У Мехіко ж три вилучення відбулися вже в першій грі турніру.

Які рекорди за вилученнями існують на чемпіонатах світу?

Попри нове досягнення матчу-відкриття, абсолютний рекорд одного поєдинку чемпіонату світу залишається незмінним. На Мундіалі-2006 зустріч між Португалією та Нідерландами, відома як "Битва в Нюрнберзі", завершилася чотирма червоними картками та 16 жовтими попередженнями.

Саме чемпіонат світу 2006 року залишається найбільш дисциплінарно насиченим в історії турніру. Тоді арбітри вилучили 28 футболістів, що є рекордом одного мундіалю.