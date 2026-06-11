Старт Мундіалю-2026 ознаменувався не лише футбольними подіями. Напередодні першого матчу турніру увагу журналістів привернув неоднозначний елемент оформлення арени, повідомляє "Сhampionat".

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Де помітили прапор Росії?

Організатори прикрасили стадіон "Ацтека" у Мехіко прапорами різних країн світу. Серед сотень полотнищ журналісти та вболівальники помітили й російський триколор.

Фото з прапором швидко розлетілися мережею та викликали жваве обговорення серед футбольних уболівальників.

На цьому стадіоні сьогодні розпочнеться церемонія відкриття чемпіонату світу-2026 та перший матч, в якому зіграють Мексика та ПАР. Саме перед цією грою на трибунах і даху стадіону розгорнули російський прапор.



Прапор Росії на стадіоні, де відбудеться відкриття чемпіонату світу-2026/ Фото championat

Наразі організатори чемпіонату світу офіційно не коментували появу російської символіки на арені.

Росія не грає на чемпіонаті світу

Особливого резонансу ситуації додає той факт, що збірна Росії відсутня серед учасників турніру. Російські команди та національні збірні залишаються відстороненими від офіційних змагань під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення в Україну.

Через чинні санкції росіяни пропускають і чемпіонат світу-2026, який стартує у США, Канаді та Мексиці.