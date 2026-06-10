Чемпіонат світу-2026 ще навіть не розпочався, але вже супроводжується гучними заявами, скандалами та політичними дискусіями. Чергова хвиля обговорень піднялася після виступу президента ФІФА Джанні Інфантіно, пише Reuters.

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Що мав на увазі президент ФІФА?

Під час заходу в Лос-Анджелесі Інфантіно заявив, що місто буде захоплене щасливими варварами, маючи на увазі мільйони вболівальників, які приїдуть на турнір.

Нас захопить орда варварів. Але це щасливі варвари, не хвилюйтеся,

– додав президент ФІФА.

Захід зібрав відомих діячів індустрії розваг та спорту, зокрема акторів Вілла Феррелла та Брендана Ханта, співака Ленса Басса, колишнього гравця НБА Роберта Горрі та відомих американських футболістів Мію Хамм та Кобі Джонса.

Інфантіно сказав, що турнір перетворить Лос-Анджелес та інші міста-господарі на море національних кольорів, оскільки вболівальники різного віку прибудуть у футболках, прапорах та з розфарбованими обличчями.

Чоловіки, жінки, діти, бабусі й дідусі – не має значення, їхні обличчя будуть розфарбовані кольорами їхніх країн,

– додав він.

ЧС-2026 стартує на фоні скандалів

Мундіаль у США, Канаді та Мексиці стане найбільшим в історії – із 48 збірними та 104 матчами. Матч-відкриття відбудеться у четвер, 11 червня, о 22:00 за київським часом – Мексика зіграє з ПАР.

У Лос-Анджелесі заплановано провести вісім матчів, а також фан-фестивалі та 10 фан-зон по всьому регіону. Інфантіно подякував місцевим організаторам за проведення заходів, заявивши, що роль міста відображає його статус столиці розваг у світі.

Втім, організація турніру вже зараз супроводжується суперечками: від цін на квитки до питань безпеки та візових обмежень для учасників і фанатів. Експерти кажуть, що цей чемпіонат ризикує стати одним із найбільш політизованих в історії.