Підготовка до чемпіонату світу-2026 вже приносить перші скандали. Перед контрольним поєдинком із Нідерландами збірна Узбекистану пройшла безпрецедентну перевірку безпеки на вході до стадіону в Нью-Йорку, повідомляє El Universo.

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Як перевіряли збірну Узбекистану?

У мережі з'явилося відео, на якому узбецьких футболістів після виходу з командного автобуса перевіряють за допомогою металодетекторів та службових собак. Кадри швидко розлетілися соцмережами та футбольними спільнотами.

Багато вболівальників назвали таке ставлення принизливим для національної збірної. Частина користувачів припустила, що настільки жорсткі заходи могли бути пов'язані з посиленими правилами безпеки напередодні ЧС-2026.

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Особливе обурення викликав той факт, що в мережі не з'явилося аналогічних кадрів перевірки футболістів Нідерландів. Через це в коментарях почалися дискусії щодо можливих подвійних стандартів.

Водночас деякі працівники американських арен заявили, що подібні процедури є звичайною практикою під час великих спортивних заходів у США і можуть застосовуватися до всіх учасників без винятку. Проте відео з Узбекистаном уже стало одним із найобговорюваніших футбольних епізодів тижня та додало занепокоєння щодо організації майбутнього мундіалю.

Нагадаємо, ще жорсткіші санкції спіткали збірну Ірану. Команда змушена буде покидати територію США після кожного матчу, а вболівальників цієї збірної вирішили взагалі не пускати на Мундіаль.