Напруга навколо участі Ірану в чемпіонаті світу не вщухає навіть напередодні старту турніру. Після проблем із візами та перенесення базового табору команди спалахнув черговий конфлікт, який уже назвали дискримінаційним, пише Reuters.

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Що відомо про новий скандал?

Федерація футболу Ірану повідомила, що виділена для її уболівальників квота квитків на матчі чемпіонату світу-2026 була відкликана буквально за кілька днів до початку турніру.

Зазвичай кожна збірна-учасниця Мундіалю отримує близько 8% квитків на свої матчі для розповсюдження серед фанатів. Однак в Ірані стверджують, що це право було анульоване, попри те, що багато вболівальників уже встигли спланувати поїздки до США.

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У федерації назвали ситуацію несправедливою та припустили, що на рішення могли вплинути політичні чинники. ФІФА наразі не надала офіційного коментаря щодо звинувачень.

Проблеми Ірану перед Мундіалем лише накопичуються

Це далеко не перша складність, з якою зіткнулася іранська збірна перед стартом ЧС-2026. Через напружені відносини зі США команда була змушена перенести свій базовий табір з Аризони до мексиканської Тіхуани. Крім того, частина представників делегації зіткнулася з труднощами при отриманні американських віз.

На груповому етапі Іран має зіграти проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту. Усі матчі відбудуться на території США, що лише підсилює увагу до ситуації навколо іранської команди та її вболівальників.

Нагадаємо, футболістам збірної Ірану дозволено в'їжджати до США лише у день проведення матчів чемпіонату світу. Одразу після завершення поєдинків команда повинна повертатися до свого табору в мексиканській Тіхуані.