Черговий скандал навколо мундіалю розгорівся через напружені відносини між США та Іраном. Через візові обмеження іранцям довелося навіть перенести свою базу з Аризони до Мексики, повідомляє 24 Канал.

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Які нові обмеження запровадили США для Ірану?

За інформацією The Times, футболістам збірної Ірану дозволено в'їжджати до США лише у день проведення матчів чемпіонату світу. Одразу після завершення поєдинків команда повинна повертатися до свого табору в мексиканській Тіхуані.

Такі умови є безпрецедентними для учасників мундіалю. Зазвичай збірні прибувають до міста проведення матчу щонайменше за добу до гри, проводять тренування та беруть участь у передматчевих пресконференціях.

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Проблеми не закінчуються

Ситуацію ускладнює і той факт, що кілька представників керівництва та обслуговуючого персоналу збірної Ірану досі не отримали американських віз. У США заявили, що дозволи видали футболістам і "необхідному персоналу", однак частині делегації було відмовлено з міркувань безпеки.

Федерація футболу Ірану вже розкритикувала дії американської сторони та має намір звернутися до ФІФА. На думку іранської сторони, такі обмеження ставлять команду в нерівні умови порівняно з іншими учасниками чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна Ірану проведе всі три матчі групового етапу ЧС-2026 на території США – у Лос-Анджелесі та Сіетлі. Через це команді доведеться здійснювати постійні перельоти з Мексики між поєдинками.