Геополітична напруга між Вашингтоном і Тегераном ледь не перетворилася на один із головних скандалів мундіалю. Втім, зрештою США дозволили іранській збірній в'їзд на свою територію для участі в турнірі, пише Reuters.

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Що відомо про участь Ірану у чемпіонаті світу-2026?

Збірна Ірану таки отримала американські візи напередодні старту чемпіонату світу-2026. Рішення ухвалили менш ніж за два тижні до першого матчу іранців на турнірі.

Ще напередодні посол Ірану в Мексиці Абольфазл Пасандіде заявляв, що команда досі не має дозволів на в'їзд до США. Однак протягом ночі ситуація змінилася, і гравці отримали необхідні документи.

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Водночас проблеми залишаються у частини делегації. За даними іранських ЗМІ, візи досі не видали окремим технічним та адміністративним працівникам збірної. Серед них називають виконавчого директора, генерального секретаря федерації та медіадиректора команди.

Через конфлікт із США команда переїхала до Мексики

Через невизначеність із візами та напружені відносини між країнами Іран ще раніше відмовився від базування у США. Команда перенесла свій тренувальний табір з Аризони до мексиканської Тіхуани, звідки планує вирушати на матчі чемпіонату світу.

Ситуація стала безпрецедентною для світового футболу. ЧС-2026 стане першим мундіалем, на якому країна-господар прийматиме збірну держави, з якою перебуває у стані збройного конфлікту.

Нагадаємо, Іран стартує на чемпіонаті світу 15 червня матчем проти Нової Зеландії в Лос-Анджелесі. Також у групі G суперниками азійської команди будуть Бельгія та Єгипет.