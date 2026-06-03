Спортивна спільнота перебуває в очікуванні старту грандіозного чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поки саму Росію викинули з міжнародного спорту, деякі легіонери з тамтешньої ліги все ж змогли пробитися на Мундіаль у складах своїх національних команд, передає 24 Канал.

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Скільки "росіян" гратимуть на ЧС-2026?

Загалом до офіційних заявок різних національних збірних на світову першість потрапили одразу 12 футболістів, які в сезоні-2025/26 захищали кольори російських команд.

Найбільше представництво серед клубів країни-окупанта отримали московське Динамо та Краснодар. Попри тривалу ізоляцію російського футболу, тренери багатьох збірних вирішили не ігнорувати цих виконавців і взяти їх на масштабне свято футболу.

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Хто саме з РПЛ поїде на головний турнір планети?

Серед тих, хто вирушить на турнір, є як представники зіркових латиноамериканських країн, так і гравці африканських збірних та представники Азії. Повний список легіонерів з російського чемпіонату виглядає так:

Дуглас Сантос та Луїс Енріке з пітерського Зеніта викликані до табору п'ятиразових чемпіонів світу, збірної Бразилії;

Джон Кордоба (Краснодар) – найкращий бомбардир російської ліги посилить атаку збірної Колумбії;

Луїс Чавес (Динамо Москва) та Сесар Монтес (Локомотив) – захищатимуть кольори збірної Мексики;

Хуан Касерес (Динамо Москва) – вирушить на Мундіаль у складі збірної Парагваю;

Кевін Леніні (Краснодар) та Жилсон Беншимол (Акрон) – представлятимуть збірну Кабо-Верде;

Тео Бонгонда (Спартак) – зіграє на турнірі за національну команду ДР Конго;

Мохаммад Мохебі (Ростов) – включений до заявки збірної Ірану;

Едгардо Фарінья (Парі НН) – спробує проявити себе у складі Панами;

Хазем Мастурі (Динамо Махачкала) – заявлений за африканську збірну Тунісу.

Нагадаємо, з Української Прем'єр-ліги на чемпіонаті світу-2026 не зіграє жоден футболіст. Турнір на полях Мексики, США та Канади триватиме з 11 червня до 19 липня.