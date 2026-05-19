Павло Погребняк, який у свій час виступав за санкт-петербурзький Зеніт разом із зрадником України Анатолієм Тимощуком, відмовився від поїздки на чемпіонат світу-2026 у США, Канаді та Мексиці. Причиною стали космічні ціни на квитки, які останніми тижнями активно критикують навіть у США, пише sport24.

Дивіться також Бразилець з чемпіонату Росії нахабно пообіцяв забити "золотий" гол у фіналі ЧС-2026

Що шокувало Погребняка?

Колишній нападник заявив, що турнір йому цікавий, однак витрачати по 5 тисяч доларів за квиток він не збирається. За словами росіянина, така вартість робить футбол недоступним для звичайних уболівальників.

Погребняк також пригадав, що на мундіалі працюватиме його колишній тренер Дік Адвокат, який сенсаційно вивів збірну Кюрасао на турнір. Раніше ексфорвард навіть заявляв, що переживатиме за цю команду на ЧС-2026.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Чи поїду я до Америки на чемпіонат світу? Мундіаль апріорі цікавий. Навіть зі збільшенням кількості команд я не втратив інтересу до турніру – там є на кого дивитися. Але я не маю наміру купувати квитки за п'ять тисяч доларів,

– заявив ексодноклубник Тимощука.

Скандал із цінами набирає обертів

Тема вартості квитків на чемпіонат світу-2026 вже викликала хвилю критики у США. Навіть президент США Дональд Трамп публічно визнав, що не став би платити 1000 доларів за матч американської збірної.

Деякі перепродажі квитків на фінал у Нью-Джерсі вже сягнули астрономічних сум. За повідомленням The Athletic, вартість деяких квитків на фінал чемпіонату світу сягає рівня елітної нерухомості.

На офіційній платформі перепродажу ФІФА виставили одразу чотири квитки на фінал чемпіонату світу-2026 за ціною близько 2,3 мільйона доларів кожен.

ФІФА можуть перевірити через продаж квитків

Ситуація з квитками дійшла навіть до юридичних розслідувань. У США прокуратура Каліфорнії почала перевірку через скарги фанатів на систему продажу перепусток на матчі ЧС-2026, йдеться на сайті штату.

Уболівальники звинувачують ФІФА у непрозорій схемі реалізації квитків та штучному завищенні цін. На тлі скандалу дедалі більше фанатів заявляють, що головний футбольний турнір ризикує стати розвагою лише для найбагатших.