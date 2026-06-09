Серед них на турнір завітають четверо дебютантів. Серед них буде збірна Узбекистану, яка обіцяє здивувати на Мундіалі у США, Канаді та Мексиці, повідомляє 24 Канал.

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Як раніше грали узбеки?

Команда довгий час була на провідних ролях в Азії, але перетворити це у великі досягнення ніяк не вдавалось. Узбеки стали членом ФІФА тільки у 1994-му після розпаду СРСР.

І за цей час команда лише раз доходила до півфіналу Кубка Азії та жодного разу не кваліфікувалась на Мундіаль. Найближче до цього збірна була у 2006 та 2014 році.

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Узбеки мали шанси потрапити у міжконтинентальний плей-оф, але прикро програвали Бахрейну та Йорданії. Раніше Узбекистан мав кілька зірок.

Українцям мають бути знайомі Максим Шацьких та Віталій Денисов. Останній пограв у Дніпрі, тоді як перший став легендою Динамо та поки утримує бомбардирський рекорд в УПЛ (124 голи).

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Хто є лідерами Узбекистану?

Проте зараз у "білих вовків" зібрався ще потужніший склад. Головною його зіркою є центральний захисник Абдукодір Хусанов, який вдало засвітився в Лансі.



Абдукодір Хусанов зробив собі ім'я в чемпіонаті Франції / фото Getty Images

Зараз же він є основним центрбеком в Манчестер Сіті. Transfermarkt оцінює Хусанова аж у 50 мільйонів євро. Для порівняння масштабів, інші 25 гравців команди коштують сумарно лише 35 мільйонів.

Також в складі команди є найкращий бомбардир в історії збірної Узбекистану Ельдор Шомуродов. Нападник непогано виступав в Серії А за Дженоа, Спецію, Кальярі та Рому.

В останній Ельдор виграв Лігу конференцій та пізніше конкурував за місце в основі із Артемом Довбиком. Зараз же Шомуродов грає за Істанбул Башакшехір, в якому виграв бомбардирські перегони чемпіонату Туреччини (22 голи).

Чого чекати на ЧС-2026?

Разом із ним за цю команду виступає ще один узбек – вінгер Аббосбек Файзуллаєв. Інші футболісти збірної куди більш скромні, зате командою керує справжня легенда.



Фабіо Каннаваро повертається на ЧС вже в якості тренера / фото Getty Images

У 2025-му Узбекистан очолив Фабіо Каннаваро, причому вже після того, як команда гарантувала собі путівку на Мундіаль. Італієць відомий по виступам за Ювентус та Реал, перемогою на чемпіонаті світу-2006 та виграшем Золотого м'яча того ж року.

Власне, така суміш окремих зірок може зробити узбеків неприємним суперником для Португалії, Колумбії та ДР Конго. Група непроста, але бодай за третє місце підопічні Каннаваро мають зачепитися. Недарма ж італієць є одним з найбільш оплачуваних тренерів ЧС-2026.

Календар групи для Узбекистану: