Серед них на турнір завітають четверо дебютантів. Серед них буде збірна Узбекистану, яка обіцяє здивувати на Мундіалі у США, Канаді та Мексиці, повідомляє 24 Канал.
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Як раніше грали узбеки?
Команда довгий час була на провідних ролях в Азії, але перетворити це у великі досягнення ніяк не вдавалось. Узбеки стали членом ФІФА тільки у 1994-му після розпаду СРСР.
І за цей час команда лише раз доходила до півфіналу Кубка Азії та жодного разу не кваліфікувалась на Мундіаль. Найближче до цього збірна була у 2006 та 2014 році.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Узбеки мали шанси потрапити у міжконтинентальний плей-оф, але прикро програвали Бахрейну та Йорданії. Раніше Узбекистан мав кілька зірок.
Українцям мають бути знайомі Максим Шацьких та Віталій Денисов. Останній пограв у Дніпрі, тоді як перший став легендою Динамо та поки утримує бомбардирський рекорд в УПЛ (124 голи).
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Хто є лідерами Узбекистану?
Проте зараз у "білих вовків" зібрався ще потужніший склад. Головною його зіркою є центральний захисник Абдукодір Хусанов, який вдало засвітився в Лансі.
Абдукодір Хусанов зробив собі ім'я в чемпіонаті Франції / фото Getty Images
Зараз же він є основним центрбеком в Манчестер Сіті. Transfermarkt оцінює Хусанова аж у 50 мільйонів євро. Для порівняння масштабів, інші 25 гравців команди коштують сумарно лише 35 мільйонів.
Також в складі команди є найкращий бомбардир в історії збірної Узбекистану Ельдор Шомуродов. Нападник непогано виступав в Серії А за Дженоа, Спецію, Кальярі та Рому.
В останній Ельдор виграв Лігу конференцій та пізніше конкурував за місце в основі із Артемом Довбиком. Зараз же Шомуродов грає за Істанбул Башакшехір, в якому виграв бомбардирські перегони чемпіонату Туреччини (22 голи).
Чого чекати на ЧС-2026?
Разом із ним за цю команду виступає ще один узбек – вінгер Аббосбек Файзуллаєв. Інші футболісти збірної куди більш скромні, зате командою керує справжня легенда.
Фабіо Каннаваро повертається на ЧС вже в якості тренера / фото Getty Images
У 2025-му Узбекистан очолив Фабіо Каннаваро, причому вже після того, як команда гарантувала собі путівку на Мундіаль. Італієць відомий по виступам за Ювентус та Реал, перемогою на чемпіонаті світу-2006 та виграшем Золотого м'яча того ж року.
Власне, така суміш окремих зірок може зробити узбеків неприємним суперником для Португалії, Колумбії та ДР Конго. Група непроста, але бодай за третє місце підопічні Каннаваро мають зачепитися. Недарма ж італієць є одним з найбільш оплачуваних тренерів ЧС-2026.
Календар групи для Узбекистану:
- 18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія (Мехіко)
- 23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан (Г'юстон)
- 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан (Атланта)