Багато збірних зуміли повернутися на Мундіаль після довгої перерви. Серед таких команд буде сенсаційна збірна Норвегії, повідомляє 24 Канал.

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Як Норвегія йшла до чемпіонату світу?

Скандинави лише три рази брали участь на чемпіонатах світу. У 1938-му була одразу поразка в 1/8 фіналу, а у 1994-му норвежці не змогли вийти з групи, при цьому набравши аж чотири бали проти Мексики, Ірландії та Італії.

Проте у 1998-му команда змогла здивувати, посівши другу сходинку у квартеті з Бразилією, Марокко та Шотландією. При цьому Норвегія сенсаційно здолали "селесао" та пройшли у плей-оф.

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Правда, там скандинави одразу мінімально поступились Італії. Після цього Норвегія забула про чемпіонат світу більше ніж на 20 років, поки не виросло зіркове покоління.

Символічно, що камбек скандинавів у футбольну еліту стався після реваншу саме над Італією. Норвежці виграли усі відбіркові матчі групи, при цьому двічі розгромивши "Скуадру Адзурру" (3:0 та 4:1).

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Чого чекати на Мундіалі?

Саме це стало підставою вважати Норвегію ледь не грандом світового футболу. У Столе Сольбаккена зібралась дуже топова кадрово команда. Чого тільки коштує персона Ерлінга Голанда!

Нападник Манчестер Сіті вже забив 55 голів у 49-ти зустрічах за скандинавів. При цьому поруч із ним в нападі грають зірка Атлетіко Александер Серлот та талант з Крістал Пелес Юрген Странд Ларсен.

При цьому і в інших лініях норвежці мають яскравих виконавців. В захисті є Юліан Рюерсон з Боруссії, який віддає багато асистів у Бундеслізі. В центрі півзахисту запалює Мартін Едегор.



Норвегія має намір гучно пошуміти на ЧС-2026 / фото Fotballandslaget

Норвежець цього сезону запалив із Арсеналом, вигравши АПЛ та діставшись фіналу ЛЧ. Також на флангах є дуже талановиті Антоніо Нуса з Лейпцига та Оскар Бобб з Фулхема.

Проте на заваді норвежцям може стати важкий жереб. Команда показала силу на фоні Італії, але рівень "Скуадри Адзурри" нині викликає питання.

Орієнтовний склад Норвегії: Нюланд – Рюерсон, Аєр, Геггем, Вольфе – Бобб, Берге, Аурснес, Нуса – Голанд, Серлот.

В групі на Норвегію, окрім прохідного Іраку, чекатиме грізна Франція та вкрай непоступливий Сенегал. І в будь-якому варіанті проходу у плей-оф скандинавам важко буде розраховувати на прохід далі ніж 1/8 фіналу.

Перемога в групі потенційно виведе Норвегію на німців на другій стадії плей-оф. З другого місця на аналогічній стадії можна буде потрапити на Бразилію.

А з третьою сходинки топ-суперник має з'явитися вже в 1/16 фіналу. Проте Норвегія вже звикла феєрити та дивувати, тому не варто дивуватися навіть проходу скандинавів до пізніх стадій.

Календар групи для Норвегії: