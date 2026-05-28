Вже традиційно збірна Англії є одним з головних фаворитів змагання. 24 Канал розповідає, чи зможе Томас Тухель здійснити мрію мільйонів англійських фанатів.

До теми Скандал на чемпіонаті світу-2026: збірна Англії вимушена везти свою постільну білизну до США

Як Англія виступала на чемпіонатах світу?

Британці вважаються родоначальниками футболу, але довести свою велич на чемпіонатах світу у команди так і не виходить. За весь час Англія пропустила шість Мундіалів, а Кубок світу змогла здобути лише одного разу.

При цьому на турнірі 1966 року все було на користь команда Альфа Ремзі. Турнір проходив як раз в Англії, а судді явно були прихильні до "трьох левів". Особливо запам'ятався гол Джеффрі Херста у фіналі, який був вкрай сумнівним щодо перетину лінії воріт.

Хай там як, але більше Англія так і не підбиралась до цього трофею. У 1990 та 2018 роках команда оходила до півфіналу, але у підсумку навіть у топ-3 команд турніру не потрапляла.

Історія виступів Англії на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – не грали

– не грали 1938 – не грали

– не грали 1950 – груповий раунд

– груповий раунд 1954 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1958 – груповий раунд

– груповий раунд 1962 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1966 – перемога

1970 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1974 – не грали

– не грали 1978 – не грали

– не грали 1982 – другий груповий раунд

– другий груповий раунд 1986 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1990 – четверте місце

– четверте місце 1994 – не грали

– не грали 1998 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2002 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2006 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2010 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2014 – груповий раунд

– груповий раунд 2018 – четверте місце

– четверте місце 2022 – 1/4 фіналу

Як потрапили на Мундіаль?

При цьому та сама карма спіткала британців і на чемпіонатах Європи. Англія грала у двох останніх фіналах континентальної першості, але програвала вирішальні матчі Італії та Іспанії. Тож на Євро команда взагалі поки без трофеїв.

Зате відбори Англія завжди проходила впевнено. Так було і у відборі на ЧС-2026, адже перед цим англійців очолив німецький спеціаліст Томас Тухель. При ньому "три леви" поки виглядають впевнено.

Англія виграла 9 з 12-ти матчах, причому у відборі був стовідсотковий показник. Британці мають 8 перемог у восьми іграх проти Албанії, Сербії, Латвії та Андорри. Ба більше, в цих зустрічах не було пропущено жодного голу!

Проте англійські фанати традиційно дуже вимогливі, а тому Тухелю теж дістається чимало критики. Навіть поразки в товариських зустрічах від Сенегалу та Японії викликають хвилю невдоволення.

Чого чекати на ЧС-2026?

А оголошення списку гравців на ЧС-2026 взагалі перетворилось національну драму! Тухеля буквально знищують за невиклик низки яскравих гравців.

Поза складом залишились Трент Александер-Арнольд, Коул Палмер, Філ Фоден та Гаррі Магуайр. Останній взагалі публічно почав жалітися на тренера та навіть підключив до цього своїх маму та брата.

Втім Томас спокійно на всі ці звинувачення відреагував. Німець справедливо зазначив, що Англія має дуже великий вибір якісних гравців і він все одно б отримав порцію хейту, якби його список складався з інших футболістів.



Зрештою головні лідери команди все ж готові до турніру. Кейн виграв Золоту бутсу, наколотивши більше 40 голів за Баварію. Сака, Райс та Езе стали чемпіонами АПЛ з Арсеналом, а Решфорд перезавантажив кар'єру в Барселоні.

Попри великі шанси на перемогу на ЧС, скепсис щодо Англії все ж зберігається. Занадто фанати вже звикли, що у вирішальні моменти "три леви" провалюються.

Орієнтовний склад Іспанії: Пікфорд – Джеймс, Гуехі, Конса, О'Райллі – Райс, Мейну, Беллінгем – Сака, Кейн, Езе.

На звітному турнірі англійцям вже на груповій стадії доведеться битися із топовим суперником в особі Хорватії, тоді як Гана та Панама мають стати легкою здобиччю для європейських команд.

Невиграш групи може вивести Англію одразу на міцну Колумбію, а в 1/8 фіналу – на головного фаворита чемпіонату світу Іспанію. А ось перемога у квартеті дозволить британцям уникнути топ-суперників аж до чвертьфіналу.

Там на них може чекати Бразилія чи Норвегія. Втім передбачати долю Англії вкрай складно, адже ця команда спроможна як прибити визнаних грандів типу Іспанії чи Франції, так і провалитися проти міцних середняків.

Календар групи для Англії: