Проте за останні два роки іспанці встигли виграти Лігу націй та стати чемпіоном Європи. 24 Канал розповідає, чого чекати від команди Луїса де ла Фуенте цього року.

До теми Чи поверне Нагельсманн Німеччину на вершину: анонс і прогноз на чемпіонат світу-2026

Як Іспанія виступала на чемпіонатах світу?

Довгий час збірна Іспанії не була в когорті світових грандів. До 2010 року максимумом для "фурії рохи" був чвертьфінал турніру, а також четверте місце у 1950-му.

Правда, на тому Мундіалі не було плей-оф. Просто Іспанія посіла останнє місце у фінальній групі. Втім чемпіонат світу в ПАР таки дозволив команді увійти до елітного клубу переможців.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Збірна Вісенте Дель Боске із неймовірними Хаві, Іньєстою, Касільясом, Рамосом, Бускетсом, Вільєю, Торресом та іншими змогла здобути трофей. У фіналі Іспанія мінімально здолала Нідерланди завдяки голу Іньєсти в екстратаймі.

Втім після того сплеску знову наступила серія невдач. У 2014-му "фурія роха" примудрилась не вийти з групи, а у 2018 та 2022 роках програвала в 1/8 фіналу по пенальті не надто сильним Росії та Марокко.

Історія виступів Іспанії на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1938 – не грали

– не грали 1950 – четверте місце

– четверте місце 1954 – не грали

– не грали 1958 – не грали

– не грали 1962 – груповий раунд

– груповий раунд 1966 – груповий раунд

– груповий раунд 1970 – не грали

– не грали 1974 – не грали

– не грали 1978 – груповий раунд

– груповий раунд 1982 – другий груповий раунд

– другий груповий раунд 1986 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1990 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1994 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1998 – груповий раунд

– груповий раунд 2002 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2006 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2010 – перемога

2014 – груповий раунд

– груповий раунд 2018 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2022 – 1/8 фіналу

Як потрапили на Мундіаль?

Тож на чемпіонатах Європи іспанці виглядають більш переконливо. Тепер же команда має намір знову засяяти на світовій першості, куди команду повезе Луїс де ла Фуенте.

Він прийшов у команду у 2022-му з молодіжки та вже встиг виграти два трофеї – Лігу націй у 2023-му та Євро через рік. Міг бути і третій титул, але в Лізі націй-2025 іспанці поступились Португалії в фіналі.

У відборі на ЧС-2026 "фурія роха" почувала себе комфортно групі з Туреччиною, Грузією та Болгарією. П'ять перемог та нічия в шести іграх вивели Іспанію на її 17-ий Мундіаль.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.

Чого чекати на ЧС-2026?

Зрештою саме підопічних де ла Фуенте бачать головними претендентами на Кубок. Склад команди залишається дуже потужним. З героїв переможного Євро-2024 в заявці немає хіба що Морати та Карвахаля.

Тренер взагалі не викликав до збірної жодного гравця Реала, натомість знайшов місце для Іглесіаса з Сельти, Пубіля з Атлетіко чи Муньйоса з Осасуни. Втім вони не гратимуть вирішальної ролі.



Кого викликав Луїс де ла Фуенте на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Іспанії

Основна ставка буде зроблена на надійний центр поля з Родрі та Педрі, а також вибухових вінгерів. Ламін Ямаль та Ніко Вільямс мають бути готові до старту змагання і від них чекають феєрії. Група у Іспанії не виглядає складною.

Саудівська Аравія та Кабо-Верде на кілька рівнів нижче класом. Та і Уругвай нині переживає зміну поколінь. Ба більше, на перших стадіях плей-оф "фурія роха" очікує опонентів не з категорії "топ" (Колумбія, Хорватія, Алжир чи Австрія).

Орієнтовний склад Іспанії: Сімон – Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Фабіан Руїс, Педрі – Ніко Вільямс, Оярсабаль, Ямаль.

Навіть у чвертьфіналі замість грізних бразильців, англійців чи німців Іспанія отримає суперника рівня Бельгії чи навіть нижче. А ось у півфіналі команді де ла Фуенте можуть випасти Франція, Нідерланди чи Німеччина.

Тож жереб цілком сприяє тому, щоб побачити Іспанію на пізніх стадіях. Крім того, в групі іспанці два матчі поспіль проведуть на одному стадіоні в Атланті. А на шляху до фіналу в плей-оф будуть або Лос-Анджелес, або Даллас. Переїздів очікується мінімум.

Календар групи для Іспанії: