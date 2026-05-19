На Мундіаль у США англійців повезе німецький коуч Томас Тухель. Британці дуже ретельно продумують всі аспекти підготовки, що доходить навіть до смішного, повідомляє The Sun.

До теми Анчелотті оголосив фінальну заявку Бразилії: чи поїде Неймар на чемпіонат світу-2026

Як англійці готуються до Мундіалю?

Збірна Англії залишилась під негативним враженням від готелю, де має проживати під час Мундіалю. Родоначальники футболу обрали своєю базою місто Канзас, де будуть проживати у помешканні The Inn at Meadowbrook.

Проте відгуки мешканців щодо готелю виявились не надто позитивними. Відвідувачі скаржаться на тонкі стіни, жорсткі матраци на ліжках та навіть неякісну постільну білизну.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

З огляду на ці відгуки в збірній Англії вирішили взяти в США свою постільну білизну. Тренерський штаб команди робить великий акцент на здоровому сні футболістів.

Тухель та його команда навіть покликали спеціалістів, які підготують для гравці правильні "набори для сну". До них мають увійти м’які наматрацники та зручні простирадла.

Крім того, англійці замовили незвичайні гелеві подушки, які мають функцію охолодження та регулюють температуру й вологість в області голови. При цьому штаб Тухеля не заперечує, якщо гравці візьмуть свю постільну білизну з дому.

Відзначимо, що нещодавно в соцмережах поширили фейковий склад збірної Англії на ЧС-2026. Сам Тухель ще не оголошував його, публікація заявки англійців залпанована на 22 травня.

Нагадаємо, що Томас Тухель очолив збірну Англії 1 січня 2025 року згідно з Transfermarkt. На чолі із німцем "три леви" ідеально пройшли відбір, вигравши всі вісім матчів. Ба більше, британці в цих іграх не пропустили жодного голу.

Чого чекати від Англії на ЧС-2026?