В першій зустрічі цієї стадії зустрічались віцечемпіони груп А та В. Одним із них стала збірна-господарка турніру Канада, якій довелось протистояти сенсаційній ПАР, повідомляє 24 Канал.

До теми Завершився груповий етап чемпіонату світу-2026: які команди вийшли в плей-оф і хто вилетів

Як команди вийшли у плей-оф?

Вперше за цей турнір канадська збірна вимушена вирушити на територію США. Групові матчі підопічні Марша проводили у Торонто та Ванкувері, в яких здобули чотири бали.

Канадці рознесли Катар (6:0), але зіграли внічию з боснійцями та програли бій Швейцарії. Якби "кленові" залишились першими в групі, вони грали би і далі вдома.

Тепер же на матч 1/16 фіналу довелось летіти в Лос-Анджелес. Проте із суперником "кленовим" все ж пощастило. Очікувалось, що друге місце в групі А посяде Південна Корея або Чехія.

Проте ці команди залишились позаду ПАР. Африканці були безпорадними в першому турі проти Мексики (0:2). Втім після цього підопічні Брооса взяли чотири бали та стали другими у групі.

ПАР – Канада 0:1

Гол: Еуштакіу, 90+2.

Перед матчем 1/16 фіналу канадці не могли розраховувати на травмованих Коне та капітана Девіса. Крім того, Марш вирішив випустити швидкісного Олувасеї в напад замість досвідченого Ларіна.

Зрештою нападник Вільярреала був найбільш гострим серед гравців атаки Канади. Тані в першому таймі двічі непогано пробивав, а після перерви мав вихід віч-на-віч із Вільямсом.

Проте кіпер врятував ПАР від пропущеного голу. З інших моментів можна згадати удари головою від центрбеків Корнеліуса та Бомбіто, а також удар Б'юкенена впритул у воротаря.

Загалом же малюнок гри був рівним, хоч Канада і вважалась фаворитом пари. Африканці рідше били по чужих воротах, але більше володіли м'ячем.

Як Канада тріумфувала?

Найбільш активним був опорник Мокоена, який не цурався бити здаля. Гра поступово наближалась до екстратаймів, але Канада все ж гострішою була в кінці зустрічі.

Зрештою "кленовим" не довелось грати додаткові 30 хвилин. У компенсований час захисник ПАР вибив м'яч на Еуштакіу після подачі з флангу.

Стівен одразу ефектно пробив з лінії карного майданчика, вразивши лівий кут воріт Вільямса. Південноафриканці кинулись відіграватися всіма силами, але захист "кленових" діяв безпомилково.

Що далі для Канади?