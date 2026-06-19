У другому турі "кленовим" довелось у Ванкувері приймати господаря попереднього Мундіалю Катар. Підопічні Джессі Марша мріяли нарешті здобути першу перемогу на ЧС, повідомляє 24 Канал.

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Як команди зіграли у першому турі?

До звітного Мундіалю канадці програли 6 з 6-ти матчів на ЧС. А домашній турнір "кленові" розпочали із нічиєю проти Боснії і Герцеговини. Причому в тій зустрічі європейці були ближче до успіху.

Канада все так само не могла розраховувати на свого капітана Альфонсо Девіса, який відновлюється від травми. Катар же номінально був аутсайдером зустрічі.

Проте у першому турі підопічні Лопетегі змогли здивувати, вирвавши нічию у бою із потужною Швейцарією. Перемога у звітному матчі майже гаранувала б Канаді або Катару путівку у плей-оф.

Канада – Катар 6:0

Голи: Ларін, 18, Девід, 29, 45+3, 90+2, Саліба, 64, Аль-Маннаї, 75 (автогол).

Власне, старт зустрічі був за збірною-господаркою. Катар в основному тримав захист та відбивався як міг. Кіпер Абунада відбив два удари від Девіда, тоді як небезпечний постріл Еуштакіу був заблокований.

Проте на 18-й хвилині Канада все ж вийшла вперед. Джонстон навісив в центр карного майданчика, після чого Девід пробив злету. Кіпер парирував постріл, але прямо на ногу Ларіна.

Гравець Саутгемптона добив снаряд у порожні ворота, забивши другий свій гол на ЧС. Цей гол надихнув Канаду на подальший тиск, з яким катарці не змогли впоратися.

Спочатку Девід подвоїв рахунок. Удар Б'юкенена прийняв на себе захисник азійців, але нападник Ювентуса підхопив відскок та злету влучно пробив під стійку.

Як вилучення добило Катар?

А на 30-й хвилині катарці здійснили фол останньої надії. Аль-Амін збив Б'юкенена, який виходив сам на сам із кіпером. Спочатку суддя виписав катарцю жовту картку та призначив пенальті.

Проте після перегляду VAR арбітр змінив рішення. Канада отримала право на штрафний, адже фол був за межами майданчика. Проте Аль-Аміну замість жовтої картки була виписана червона.

"Кленові" не реалізували цей стандарт, зате до кінця зустрічі догравали вже у більшості. Це суттєво заспокоїло нерви канадським фанатам, адже їх збірна повністю контролювала подальший перебіг подій.

Перед перервою канадці довели рахунок до розгрому. Педро Мігель дозволив Коне пробити головою після навісу. Кіпер парирував удар, але Девід добив снаряд у ворота.

Хто отримав жахливу травму?

Очікувалось, що другий тайм пройде у спокійному режимі. Проте на 52-й хвилині катарці ще більше себе добили. На рівному місці Мадібо врізав ззаду по ногах Коне, що вилилось у жахливі наслідки.

Як Коне отримав перелом ноги: дивитися відео

Хавбек Канади отримав перелом ноги, а катарець побачив перед собою червону картку. "Кленові" були приголомшені страшною травмою партнера по команді, але не знизили темп.

Протистояти вдев'ятьох азійцям було майже неможливо. У підсумку Саліба зі штрафного від стійки вколотив четвертий гол, а пізніше Аль-Маннаї зрізав у власні ворота м'яч після удару Шаффелберга.

Шостий же м'яч у ворота азійців влетів у компенсований час, хет-трик оформив Джонатан Деві. Катару вже було не до атак у меншості, тому Канада вперше в історії відсвяткувала перемогу на чемпіонатах світу.

Огляд матчу Канада – Катар на ЧС-2026: дивитися відео на Megogo

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