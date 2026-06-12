Збірна Канади у Торонто на арені "BMO Field" приймала команду Боснії і Герцеговини. Канада не асоціюється у спортивних фанатів як футбольна країна, проте домашній Мундіаль суттєво підняв інтерес в країні до команди, повідомляє 24 Канал.

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Із чим Канада підходила до Мундіалю?

Стадіон в Торонто був суцільно червоного кольору, а на вулицях міста були товпи фанатів. До чемпіонату світу місцева асоціація запросила відомого американського тренера Джессі Марша.

У нього в розпорядженні був, мабуть, найкращий підбір гравців в історії збірної Канади. Правда, до першого матчу "кленові" підійшли без свого капітана та лідера Альфонсо Девіса через травму.

Першим суперником Канади зробила головну сенсацію у кваліфікації. Боснію і Герцеговину мало хто очікував побачити на турнірі, проте балканці змогли вибити на своєму шляху міцний Вельс та грізну Італію.

Завдяки цьому боснійцям і дісталась група без топ-суперників, зате із командою-господаркою. Все ж кадрово балканці мають доволі обмежений склад. До того ж, Сергей Барбарез залишив на заміни досвідченого Джеко та молодого таланта Алайбеговича.

Канада – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ларін, 79 – Лукич, 20.

Канада мала намір повторити успіх іншої країни-господарки Мексики, яка розпочала чемпіонат світу з перемоги. Проте боснійці з перших хвилин організували непогану оборону та стали болюче огризатися у контратаках.

Власне, балканці першими завдали удар по чужих воротах. А в середині першого тайму підопічні Барбареза вийшли вперед. Колашинац підправив подачу з кутового на Лукича.

Лукич вивів боснійців вперед: дивитися відео на Megogo

Той скористався невдалим виходом кіпера канадців та добив снаряд у порожні ворота з метра. До кінця першого тайму жодна з команд не мала явнї переваги.

Як Канада уникнула поразки?

Але вже після перерви канадці притисли балканців до їх воріт. Непогані моменти мали Б'юкенен та Девід, а Олувасеї втратив вбивчий момент на старті другої половини.

Нападник Вільярреала переграв воротаря боснійців, але Колашинац з лінії воріт вибив м'яч у поперечину та нейтралізував небезпеку. За деякий час вже Катич виносив м'яч з лінії воріт головою.

Гості не цурались контратакувати, але вже не так гостро як у першому таймі. Можна згадати хіба що вихід Деміровича сам на сам із Крепо, після якого нападник втратив момент для удару.

Зрештою "кленові" змогли уникнути поразки.завдяки двом замінам. Ларея класно відпасував на Проміса Девіда, а той вивів на ударну позицію Кайла Ларіна.

Канада змогла вирвати нічию: дивитися відео на Megogo

Той майстерно обробив м'яч та влучив у кут воріт Васіля. Господарі продовжили тиснути в надії вирвати перемогу. Проте захист боснійців вже дограв без помилок та зафіксував на табло нічийний результат.

Огляд матчу Канада – Боснія і Герцеговина: дивитися відео на Megogo

Що далі чекає на команди на ЧС-2026?