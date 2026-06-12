Висловлювання відомого тренера миттєво розлетілися соцмережами. Обговорення навколо якості першого матчу турніру лише посилилися після його коментарів, повідомляє The Sun.

Дивіться також Легандарного футболіста шокувала вартість квитків на чемпіонат світу-2026

Що сказав Клопп?

Екстренер Ліверпуля залишився вкрай незадоволений тим, як команди провели матч-відкриття чемпіонату світу. Він звернув увагу не лише на низький темп гри, а й на численні помилки з обох сторін, які, на його думку, не відповідають рівню головного футбольного турніру планети.

Окремо фахівець підкреслив, що подібні ігри створюють неправильне враження про старт ЧС і можуть вплинути на загальне сприйняття турніру глядачами по всьому світу.

Погана тактика. Жодна з команд не грала добре. Коли Мексика опинилася у більшості, гра перейшла у контратаки. Чому? Тому що захисники ПАР опустилися надто глибоко. І так було майже завжди. Не можу назвати цю гру матчем найвищого рівня,

– додав Юрген Клопп.

Реакція на старт ЧС-2026

Після заяв Клоппа соцмережі вибухнули дискусіями. Частина фанатів погодилася з його оцінкою, зазначаючи, що стартовий матч дійсно виглядав "сирим" і не надто динамічним. Інші ж навпаки стали на захист команд, наголошуючи, що це лише перша гра турніру, і футболісти ще адаптуються до умов.

Нагадаємо, що цей чемпіонат світу є історичним, адже вперше в історії фінальна частина турніру приймає одразу 48 збірних. Попри змазаний старт та жорстку критику від експертів, аналітики закликають уболівальників не робити передчасних висновків.

Перші матчі великих турнірів традиційно проходять під акомпанемент надмірного хвилювання та тактичної обережності, тож справжнє футбольне свято та високі швидкості ще попереду.