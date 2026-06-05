Легендарний англійський футболіст і телеведучий Гарі Лінекер висловив занепокоєння через вартість квитків на чемпіонат світу-2026. На його думку, турнір ризикує втратити унікальну атмосферу через недоступність матчів для звичайних уболівальників, пише r/soccer.

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Що сказав Лінекер?

Колишній нападник збірної Англії та один із найвідоміших футбольних телеведучих світу Гарі Лінекер зізнався, що його непокоїть ситуація навколо майбутнього чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці.

В інтерв'ю британським журналістам він звернув увагу на стрімке зростання вартості квитків та поставив під сумнів доступність турніру для пересічних уболівальників. Лінекер зазначив, що однією з головних принад чемпіонатів світу завжди були тисячі фанатів з Аргентини, Бразилії, Нідерландів та інших країн, які створювали неповторну атмосферу на трибунах. Проте нинішні ціни можуть суттєво скоротити кількість таких уболівальників.

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Англієць також висловив занепокоєння через загальну політичну ситуацію навколо турніру, однак наголосив, що після стартового свистка увага вболівальників традиційно переключиться безпосередньо на футбол.

Скільки коштують квитки на чемпіонат світу?

Питання цін на матчі ЧС-2026 вже кілька місяців залишається предметом гострих дискусій. За даними різних джерел, вартість квитків на фінал турніру зросла в рази порівняно з мундіалем у Катарі.

ФІФА вперше активно застосувала систему попиту та змінного ціноутворення, через що ціни можуть суттєво змінюватися залежно від популярності конкретного матчу. Через це футбольні вболівальники, політики та навіть деякі гравці неодноразово критикували організацію.

За наявною інформацією, окремі квитки на фінал у Нью-Джерсі сягали понад 11 тисяч доларів, тоді як найдорожчі пропозиції на вторинному ринку оцінювалися ще значно вище. Саме через такі цифри багато фанатів побоюються, що чемпіонат світу поступово перетворюється на подію для заможної аудиторії, а не для масового футбольного вболівальника.

Попри критику, у ФІФА раніше заявляли, що встановлюють ціни відповідно до ринкових умов і високого попиту на матчі мундіалю. Водночас дискусії щодо доступності турніру для звичайних фанатів не вщухають навіть напередодні старту світової першості.