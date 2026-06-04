За тиждень стартує чемпіонат світу-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Напередодні турніру увагу футбольних уболівальників привернув прогноз Йоахіма Клемента, чия модель тричі поспіль виявилася точною, пише Chosun Biz.

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На кого поставив Клемент?

Клемент створив власну статистичну модель ще перед мундіалем-2014. Вона враховує десятки показників, серед яких чисельність населення країни, економічні дані, кліматичні фактори, рейтинг ФІФА та інші футбольні метрики. Саме ця система раніше правильно передбачила перемоги Німеччини, Франції та Аргентини на трьох попередніх чемпіонатах світу.

Згідно з новим прогнозом, переможцем ЧС-2026 стане збірна Нідерландів. У фінальному матчі "помаранчеві" мають переграти Португалію та здобути свій перший титул чемпіонів світу в історії.

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Бразилія та Аргентина вилетять достроково

Модель Клемента передбачає одразу кілька гучних сенсацій. Найбільша з них – виліт збірної Бразилії від Японії вже на стадії 1/8 фіналу. Також прогнозується, що Аргентина не зможе захистити титул і поступиться Португалії на шляху до вирішального матчу.

У півфіналах, за розрахунками аналітика, зіграють виключно європейські збірні. Португалія здолає Англію, а Нідерланди візьмуть гору над Іспанією, після чого зустрінуться у фіналі турніру.

Сам Клемент закликає не сприймати прогноз як абсолютну істину. За його словами, модель спочатку створювалася радше як жарт і спроба показати обмеженість будь-яких економічних прогнозів. Втім, після трьох поспіль влучних передбачень до його розрахунків почали ставитися значно серйозніше.