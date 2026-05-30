Організаторам мундіалю в США, Канаді та Мексиці доводиться реагувати на несподівані труднощі ще до першого матчу. Ситуація навколо збірної Ірану викликала серйозне занепокоєння у ФІФА, пише Reuters.

Чому виникла проблема?

Збірна Ірану звернулася до ФІФА з вимогою надати чіткі гарантії щодо отримання віз для гравців, тренерського штабу та представників федерації перед чемпіонатом світу-2026. Через дипломатичні проблеми команда вже була змушена змінити свою базу підготовки та перенести тренувальний табір із США до Мексики.

Іран хоче отримати конкретні терміни видачі документів для в'їзду на територію США, де команда має провести частину матчів групового етапу. У федерації наголошують, що питання досі залишається невирішеним.

Ми сьогодні надіслали електронного листа до ФІФА та попросили їх оголосити результат якомога швидше, вказати, коли будуть видані візи, оскільки тепер нам потрібні як багаторазові мексиканські візи, так і багаторазові візи США,

– сказав представник федерації футболу Ірану.

Як Іран готується до чемпіонату світу?

Попри організаційні труднощі, іранці продовжують підготовку до турніру. Напередодні команда здобула перемогу над Гамбією у товариському матчі з рахунком 3:1. Поєдинок відбувся у турецькій Анталії.

Раніше Іран навіть просив ФІФА перенести матчі групового раунду зі США до Мексики, однак організація відмовила. Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що всі поєдинки відбудуться за початковим календарем.

Окреме занепокоєння в іранців викликає те, що труднощі можуть торкнутися не лише футболістів. Під питанням також перебуває своєчасний в'їзд представників федерації, обслуговуючого персоналу та частини вболівальників збірної Ірану.

У ФІФА наразі продовжують консультації з американською владою, щоб уникнути форс-мажорів під час проведення турніру. Якщо проблему не вдасться вирішити найближчим часом, вона може стати однією з головних тем напередодні чемпіонату світу.