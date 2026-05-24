Перед стартом чемпіонату світу навколо збірної Ірану знову спалахнув скандал. ФІФА була змушена втрутитися після звернення федерації, яка вимагала перенести базу команди зі США до Мексики, повідомляє Reuters.

Що відомо про переїзд збірної Ірану?

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж підтвердив, що команда більше не базуватиметься в Аризоні. Замість цього іранці проводитимуть підготовку до матчів ЧС-2026 у мексиканській Тіхуані.

Причиною такого рішення стали побоювання через можливі проблеми з безпекою та отриманням американських віз. Крім того, Тіхуана розташована значно ближче до Лос-Анджелеса, де Іран проведе два матчі групового етапу.

Раніше Іран навіть просив ФІФА перенести матчі групового раунду зі США до Мексики, однак організація відмовила. Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що всі поєдинки відбудуться за початковим календарем.

Навколо Ірану на ЧС-2026 не вщухають скандали

Проблеми збірної Ірану перед мундіалем тривають уже кілька місяців. У країні побоюються труднощів із в'їздом делегації до США на тлі політичної напруги між державами.

Навесні з'являлися чутки, що Іран узагалі може відмовитися від участі у турнірі. Проте ФІФА офіційно підтвердила, що команда зіграє на чемпіонаті світу-2026.

На груповому етапі іранці зустрінуться зі збірними Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту.