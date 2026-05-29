Це дозволило потрапити на Мундіаль багатьом збірним, які там рідко бувають. Серед таких команд буде збірна Боснії і Герцеговини, повідомляє 24 Канал.

Який хіт створила боснійська група?

Команда змогла здійснити сенсацію у відборі, вибивши у стадії плей-оф Італію. Для країни це стало справжнім святом і тепер боснійці готуються насолоджуватися атмосферою Мундіалю.

Місцева група "Dubioza Kolektiv" вирішив долучитися до цієї події та записав веселий футбольний хіт. Гурт випустив трек "I am from Bosnia, take me to America".

В основі пісні лежить стара композиція "U.S.A.", яка була написана 2011 року для альбому "Wild Wild East". Тепер трек став неофіційним гімном збірної Боснії і Герцеговини.

Крім того, "Dubioza Kolektiv" зняв кумедний кліп на пісню. В ньому хлопці грають у типовому боснійському дворику, який ілюструє весь колорит країни.

Також для відео була використана ідея з наліпками Panini, які співають трек. Нагадаємо, що у травні колумбійська зірка Шакіра презентувала офіційний гімн Мундіалю.

