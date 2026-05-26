Неприємний інцидент стався в Амстердамі, куди захисник прибув разом із сім'єю на весільну церемонію. Про ситуацію повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Федерації футболу Саудівської Аравії.

Дивіться також Іран тікає зі США перед ЧС-2026: ФІФА пішла на несподіваний крок

Як все відбулося?

Невідомі зламали приватний автомобіль Сауда Абдулхаміда та викрали особисті речі гравця, серед яких був і паспорт. Через це футболіст не зміг вчасно повернутися до Саудівської Аравії вилетіти разом із командою до США.

Гравець не зміг сьогодні летіти в Ер-Ріяд, як планувалося, після того, як його особистий автомобіль був зламаний в Амстердамі, де він був зі своєю сім'єю на весільній церемонії. В результаті інциденту були втрачені особисті речі, в тому числі паспорт,

– йдеться у повідомленні.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі саудівська сторона співпрацює з посольством у Нідерландах, щоб терміново оформити нові документи для захисника.

Сам Абдулхамід нині виступає за французький Ланс на правах оренди з італійської Роми. Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

Саудівська Аравія готується до важкого ЧС-2026

Абдулхамід входить до попередньої заявки збірної Саудівської Аравії на чемпіонат світу-2026. Команда вже вирушила до США, де проведе тренувальні збори та контрольні матчі проти Еквадору, Пуерто-Рико і Сенегалу.

На мундіалі саудівці зіграють у групі H разом зі збірними Іспанії, Уругваю та Кабо-Верде.

Попри кадрові проблеми, збірна Саудівської Аравії вважається однією з найсильніших команд Азії. Саудівці регулярно виходять на чемпіонати світу, а на ЧС-2022 сенсаційно обіграли майбутніх чемпіонів світу аргентинців.

Втім, на ЧС-2026 команді буде надзвичайно складно вийти з групи. Саудівська Аравія суттєво поступається у класі Іспанії та Уругваю, тому головна боротьба, ймовірно, точитиметься за третє місце та шанс зачепитися за плей-оф через рейтинг третіх команд.